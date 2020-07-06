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Частина українських банків рекордно знизила ставки за депозитами

Частина українських банків рекордно знизила ставки за депозитами
14:55 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter
За підсумками останніх двох тижнів 18 українських банків знизили ставки за депозитами. Про це повідомляє Liga.net с посиланням на огляд чинних депозитних програм в банках.

"Рекордно подешевшали гривневі вклади на термін від місяця до трьох - на 1,23 п.п. до 6,8% річних. Наступними втратили в ціні заощадження на період від 3 до 6 місяців (на 1,17 п.п. до 8,45% річних)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що середня ставка для термінів від півроку до року знизилася на 1,1 п.п. і становить 8,62% річних. Депозити строком понад рік скинули 0,99 п.п. і пропонують 8,56% річних. Безстрокові заощадження подешевшали на 0,58 п.п. до 5,57% річних. Прибутковість вкладів на період до місяця опустилася на 0,56 п.п. до 8,04% річних.

"Що стосується доларових заощаджень, то максимально впала середня ставка також на терміни від місяця до трьох (на 0,29 п.п. до 0,54% річних). Вартість вкладів періодом від півроку до року опустилася на 0,27 п.п. до 1,31% річних", - підкреслює видання.

В Україні після вихідних подешевшала валюта

Вклади терміном понад рік подешевшали на 0,19 п.п. і пропонують 1,78% річних. Терміни від трьох місяців до півроку скинули в ставках 0,16 п.п. і надають прибутковість 0,94% річних. Синхронно знизилася середня ставка для безстрокових заощаджень і для термінів менше місяця (на 0,02 п.п. до 0,54% і до 0,58% річних відповідно).

Безстрокові заощадження в євро (0,24%) і вклади терміном менше місяця (0,34%) не зазнали змін. Знизилася прибутковість для термінів від місяця до трьох (на 0,23 п.п. до 0,48% річних).

Вклади періодом від трьох місяців до півроку подешевшали на 0,11 п.п. до 0,64% річних. Терміни від півроку до року скинули 0,2 п.п. і надають прибутковість 0,91% річних. Заощадження на терміни понад рік втратили 0,09 п.п. і пропонують 1,08% річних.

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НБУ, Нацбанк, Банк.

Автор:

Телеграф
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