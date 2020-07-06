Скачать
Понеділок, 06.07.2020
МОЗ повідомляє: В Україні зафіксовано 543 нові випадки COVID-19
МОЗ повідомляє: В Україні зафіксовано 543 нові випадки COVID-19
Трамп заявив про зниження смертності через коронавірус у США
Трамп заявив про зниження смертності через коронавірус у США
Суарес зайняв 3-е місце в списку кращих бомбардирів "Барселони"
Суарес зайняв 3-е місце в списку кращих бомбардирів "Барселони"
Івана Купала 2020: красиві привітання та листівки зі святом
Івана Купала 2020: красиві привітання та листівки зі святом

В Україні після вихідних подешевшала валюта

В Україні після вихідних подешевшала валюта
11:34 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter
Долар подешевшав до 27,17 гривні, а євро ослабло одразу до 30,51 гривні.

Національний банк України на понеділок, 6 липня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,17 гривні/долар, тобто гривня після двох днів падіння зміцнилась до долара на 1 копійку у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на понеділок встановлено на рівні 30,51 гривні/євро, тобто гривня зміцнилась до євро на 15 копійок у порівнянні з попереднім показником.

100 USD США – 2717,16 (3 июля – 2718,01)

100 EUR – 3050,69 (3 июля – 3065,92)

Вартість долара США в обмінних пунктах Києва на ранок понеділка, 6 липня, знизилася на 5 копійок - до 27,25 гривні.

Вартість євро також знизилася на 5 копійок і становить 30,65 гривні.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 26,90 гривні за долар, євро - 30,03 гривні за євро.

У Європі з'являться нові гроші

Національний банк України на п'ятницю, 3 липня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,18 гривні/долар, тобто гривня другий день поспіль на тлі новин про відставку голови НБУ Якова Смолія ослабла до долара - цього разу на 41 копійку у порівнянні з попереднім показником.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

НБУ, Валюта, Курс, Обмінник.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Міжнародний День поцілунку 2020: найкращі вітання у віршах та листівках
02 Івана Купала 2020: красиві привітання та листівки зі святом
03 В Ухані зберігали зразки коронавірусу протягом семи років
04 ВМС України готуються до повномасштабної війни з Росією
05 У Китаї чергова епідемія - бубонна чума
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Актуальний прогноз погоди на сьогодні
Актуальний прогноз погоди на сьогодні
В Україні після вихідних подешевшала валюта
В Україні після вихідних подешевшала валюта
Індія - третя у світі за кількістю хворих на COVID-19
Індія - третя у світі за кількістю хворих на COVID-19
Міжнародний День поцілунку 2020: найкращі вітання у віршах та листівках
Міжнародний День поцілунку 2020: найкращі вітання у віршах та листівках
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся