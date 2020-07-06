В Україні після вихідних подешевшала валюта

Долар подешевшав до 27,17 гривні, а євро ослабло одразу до 30,51 гривні.

Національний банк України на понеділок, 6 липня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,17 гривні/долар, тобто гривня після двох днів падіння зміцнилась до долара на 1 копійку у порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на понеділок встановлено на рівні 30,51 гривні/євро, тобто гривня зміцнилась до євро на 15 копійок у порівнянні з попереднім показником.

100 USD США – 2717,16 (3 июля – 2718,01)

100 EUR – 3050,69 (3 июля – 3065,92)

Вартість долара США в обмінних пунктах Києва на ранок понеділка, 6 липня, знизилася на 5 копійок - до 27,25 гривні.

Вартість євро також знизилася на 5 копійок і становить 30,65 гривні.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 26,90 гривні за долар, євро - 30,03 гривні за євро.

Національний банк України на п'ятницю, 3 липня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,18 гривні/долар, тобто гривня другий день поспіль на тлі новин про відставку голови НБУ Якова Смолія ослабла до долара - цього разу на 41 копійку у порівнянні з попереднім показником.