У Європі з'являться нові гроші

На нових грошах, які скоро потраплять у обіг в Європі, з'явився підпис нинішньої глави ЄЦБ Крістін Лагард.

Європейський центральний банк (ЄЦБ) анонсував випуск нових друкованих банкнот номіналом п'ять і десять євро.

На нових грошах, які скоро з'являться у обігу в Європі, з'явився підпис нинішньої глави ЄЦБ Крістін Лагард. Інформація про це опублікована на офіційній сторінці регулятора в Twitter.

В обіг купюри запустять з наступного тижня. До цього моменту в єврозоні розплачуються грошима з підписами трьох попередників Лагард: Віма Дуйзенберга, Жан-Клода Тріше і Маріо Драгі. Главою ЄЦБ Лагард стала в 2019 році. Старі банкноти залишаться законним платіжним засобом.