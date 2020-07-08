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Нафта дешевшає на тлі даних про зростання запасів у США

Нафта дешевшає на тлі даних про зростання запасів у США
10:22 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com
Ціни на нафту знизилися в середу на тлі збільшення комерційних запасів у США. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість вересневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $42,98 за барель, що на $0,1 (0,23%) нижче ціни станом на закриття попередньої сесії.

Ф'ючерси на нафту WTI на серпень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX знизилися на $0,13 (0,32%) - до $40,49 за барель.

Згідно з даними Американського інституту нафти (API), запаси нафти в США на тижні, що завершився 3 липня, збільшилися на 2 млн барелів. Запаси бензину знизилися на 1,8 млн барелів, дистилятів - на 847 тис. барелів. Запаси нафти на терміналі в Кушингу збільшилися на 2,2 млн барелів.

Щотижневий звіт Міненерго США буде опублікований сьогодні.

АЕС виробили найбільше електроенергії за добу

Занепокоєння інвесторів щодо надлишкової пропозиції були посилені зростанням захворюваності COVID-19, що знижує глобальний попит на сировину. За даними Університету Джона Хопкінса, станом на 8 липня у всьому світі зареєстровано майже 11,8 млн випадків зараження на коронавірус.

Вчора управління енергетичної інформації Міненерго США (EIA) в щомісячному звіті повідомило, що очікує зниження світових запасів нафти зі швидкістю 1,8 млн б/д до кінця 2021 року, що дозволить нівелювати основний надлишок, накопичений на початку 2020 року.

EIA підвищило прогноз ціни WTI в поточному році на 6,9% порівняно з червневим прогнозом - до $37,55 за барель. Відомство тепер очікує, що Brent в 2020 році в середньому буде коштувати $40,5 за барель, що на 6,5% вище попереднього прогнозу.

За прогнозом EIA, в 2021 році нафта WTI буде мати вартість $45,7 за барель, Brent - $49,7 за барель.

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 42,84 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 42,90 долара за барель, що на 18 центів нижче за рівень закриття торгів ($43,08).

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Все по темі:

ОПЕК, NAFTA, Ціна нафти.

Автор:

Телеграф
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