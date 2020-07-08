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У Міненерго визначились, як впроваджувати в Україні Європейську зелену угоду

У Міненерго визначились, як впроваджувати в Україні Європейську зелену угоду
14:16 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Європейська зелена угода (European Green Deal) є важливою в контексті євроінтеграції України, однак при реалізації її положень країна має дотримуватися зваженої політики й виходити реальних економічних і фінансових можливостей. Про це сказав заступник міністра енергетики Ярослав Демченков під час конференції з нагоди завершення проєкту ЄС Twinning "Розвиток відновлюваної енергетики України", повідомляє Урядовий портал.

"Так, у зв’язку із стрімким зростанням встановлених потужностей об’єктів відновлюваної енергетики упродовж останніх років Україна зіткнулася із значними технічними і економічними труднощами. Тому після довготривалих дискусій з учасниками ринку відновлюваних джерел енергії укладено Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері відновлюваної енергетики в України", - пояснив заступник міністра.

Він нагадав, що нещодавно Верховна Рада ухвалила у першому читанні проєкт закону, який було розроблено Урядом на виконання цього меморандуму.

«Ми також приділяємо увагу розвитку біоенергетики як одного із шляхів заміщення природного газу, зниження рівня імпортозалежності та зміцнення економіки нашої держави. Враховуючи аграрний статус країни, потенціал для розвитку біоенергетики потужний», - наголосив Демченков.

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За його словами, Міненерго планує відобразити ключові елементи європейської ініціативи щодо скорочення викидів парникових газів і декарбонізації економіки у новій редакції Енергетичної стратегії.

Як повідомлялось, проєкт Twinning «Посилення спроможності Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України (Держенергоефективності) щодо розвитку виробництва енергії з відновлюваних джерел енергії, виробництва та використання альтернативних видів палива» розпочав свою роботу 1 березня 2019 року та фінансувався ЄС.

Проєкт мав на меті забезпечити розвиток виробництва енергії з відновлюваних джерел згідно з відповідними положеннями законодавства ЄС шляхом подальшої гармонізації українського законодавства з Директивою 2008/29/ЄС.

Реалізацію проєкту здійснював австрійсько-італійський консорціум на чолі з австрійським енергетичним регулятором E-Control, в якому також взяли участь Енергетичне агентство Австрії, Агентство екології Австрії, Міністерство сталого розвитку та туризму Австрії та італійський дослідницький інститут EURAC Research.

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Энергетика, Україна, Європа.

Автор:

Телеграф
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