Президент приймає пропозиції щодо кандидатур "аграрного" міністра

Президент Володимир Зеленський розраховує, що максимум у вересні в Україні з’явиться "аграрне" міністерство й буде призначено міністра. Про це він заявив під час зустрічі з представниками бізнесу Волинської області.

"У нас залишився один сесійний тиждень, саме наступний, а потім Верховна Рада у нас відпочиває, тому я не знаю, чи ми встигнемо призначити нового міністра і створити міністерство так швидко, але максимум у вересні.., коли вийдуть депутати знову працювати, - так, ми призначимо, у нас буде окремий міністр сільського господарства", - сказав Зеленський.

Президент додав, що чекає на пропозиції від фермерів та переробників сільськогосподарської продукції щодо кандидатур на посаду "аграрного" міністра.

Як повідомлялося, нині міністром економіки, торгівлі та сільського господарства є Ігор Птерашко.