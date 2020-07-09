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У червні споживчі ціни в Україні зросли на 0,2%

У червні споживчі ціни в Україні зросли на 0,2%
18:58 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com
У червні 2020 року споживчі ціни в Україні збільшилися на 0,2% у порівнянні із попереднім місяцем. Про це повідомляє Державна служба статистики.

«Інфляція на споживчому ринку в червні 2020 року порівняно із травнем 2020 року становила 0,2%, з початку року – 2,0%. Базова інфляція в червні 2020 року порівняно із травнем 2020 року становила 0,0%, з початку року – 1,5%», - йдеться у повідомленні.

Споживчі ціни у червні 2020 року проти травня 2020 року збільшилися на 0,2%, проти червня 2019 року – на 2,4%. Загалом за січень-червень 2020 року ціни на споживчому ринку зросли на 2,4% у порівнянні із аналогічним періодом 2019 року.

Серед споживчих товарів та послуг у червні 2020 року у порівнянні із червнем 2019 року найбільше подорожчали яйця (на 54,7%), фрукти (на 33,7%) та водопостачання (на 23,6%).

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Максимально подешевшали із червня 2019 року по червень 2020 року природний газ (на 52,5%), паливо та мастила (на 26,5%), овочі (на 12,5%) та гаряча вода й опалення (на 12,5%).

Як повідомлялося, за даними Держстату, інфляція на споживчому ринку у червні 2019 року порівняно із травнем 2019 року становила 0,5%, з початку 2019 року – 3,6%. Базова інфляція у червні 2019 року порівняно із травнем 2019 року становила 0,0%, з початку року – 2,3%.

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Инфляция, Ціни, Держстат.

Автор:

Телеграф
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