Нацбанк спростив вимоги до реєстрації платіжних систем

Національний банк України оновив вимоги до реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Регулятор спростив вимоги до правил платіжних систем, платіжними організаціями яких є резиденти. Не потрібно буде відображати у правилах платіжних систем положення, пов’язані з фінансовим моніторингом та деякими питаннями оверсайта платіжних систем. Відтепер ці положення мають відображатися у внутрішніх документах платіжної організації платіжної системи-резидента", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що такі внутрішні документи мають бути розроблені протягом трьох місяців з дати внесення Нацбанком відомостей щодо цієї платіжної системи до Реєстру, але до дня початку проведення в цій платіжній системі першої операції з переказу коштів.

Крім того, передбачено подання інформаційних довідок у вигляді опитувальника для реєстрації учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури, а також деталізовано вимоги регулятора щодо реєстрації непрямого учасника платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент. Ці зміни, вважають у регуляторі, мають спростити заповнення документів для Нацбанку.

Також уточнено вимоги до документів, які подаються до НБУ для реєстрації міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є нерезидент.

При цьому документи, які вже узгоджені Національним банком на момент набрання чинності змін, не потребують доопрацювання: нові вимоги мають бути враховані під час внесення до документів чергових змін.

Документи до Національного банку відтепер можуть подаватись й у електронному вигляді – з кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

НБУ також передбачив можливість отримання дубліката свідоцтва про узгодження правил/змін до правил платіжної системи-резидента та реєстраційного свідоцтва про участь у міжнародній платіжній системі-нерезиденті, у разі їх втрати або пошкодження.

Відповідні зміни містить постанова Правління Національного банку України від 1 липня 2020 року №92, що набирає чинності з 11 липня 2020 року.

У березні 2020 року Національний банк визначив перелік системно важливих, соціально важливих та важливих платіжних систем в Україні.

Єдиною системно важливою платіжною системою в Україні, як і в попередні роки, залишається система електронних платежів (СЕП) Національного банку України.

Статус соціально важливих платіжних систем підтвердили п’ять платіжних систем: MasterCard, Visa, Western Union, FORPOST, "Поштовий переказ", ПАТ "Укрпошта".