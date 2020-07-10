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Митники виявили порушень більш як на мільярд за пів року

Митники виявили порушень більш як на мільярд за пів року
17:25 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com
За І півріччя 2020 року працівники Державної митної служби виявили порушень на понад 1 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Держмитслужби.

"За перші шість місяців поточного року працівники митниці виявили і припинили 7,2 тис. порушень митних правил, загальна вартість предметів правопорушень становить близько 1,16 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

У профільній службі зазначили, що найрезонаснішим випадком порушень стало виявлення Закарпатською митницею спроби ввезення з приховуванням від митного контролю мобільних телефонів, планшетів та інших пристроїв на загальну суму понад 93 млн грн.

Частими були спроби незаконного переміщення тютюнових виробів. За перше півріччя митницями Держмитслужби попереджено 390 таких спроб. З незаконного обігу вилучено 22,3 млн штук сигарет, вартість яких, за цінами внутрішнього ринку, складає 12 млн грн. Крім того, вилучено майже 500 кг незаконно переміщеного тютюну вартістю понад 500 тис. грн.

"Найбільшим фактом незаконного переміщення цигарок стало виявлення в Одеському порту. Тоді митники зупинили спробу переміщення 750 тис. пачок цигарок без акцизних марок", - підкреслили в Держмитслужбі.

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Упродовж січня – червня 2020 року митницями Держмитслужби виявлено 303 факти незаконного переміщення через митний кордон України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Найбільшою партією став випадок незаконного переміщення наркотичних засобів у морському порту «Південний», де виявили 31,5 кг кокаїну. Вартість наркотику на чорному ринку складає понад 100 млн грн.

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Митники, Держмитслужба.

Автор:

Телеграф
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