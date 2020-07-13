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Понеділок, 13.07.2020
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В Україні скоротилась кількість публічних акціонерних товариств

В Україні скоротилась кількість публічних акціонерних товариств
17:42 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com
Станом на 1 липня 2020 року кількість публічних акціонерних товариств в Україні скоротилася до 1 321, або на 14,7% порівняно із 1 липня 2019 року. Про це повідомляє Державна служба статистики.

На 1 липня 2020 року в Україні налічувалося 1 321 публічних акціонерних товариств, на 14,7% менше, ніж на 1 липня 2019 року. Також за вказаний період кількість державних підприємств зменшилась на 1,5% (до 3 732), іноземних підприємств — на 0,9% (до 628), кредитних спілок — на 0,0% (до 1 057), товарних бірж — на 0,5% (до 618), приватних підприємств — на 0,01% (до 200 069).

Кількість приватних акціонерних товариств за період з 1 липня 2019 року по 1 липня 2020 року збільшилась на 0,4% (до 5 395), товариств з обмеженою відповідальністю — на 5,6% (до 689 365), фермерських господарств — на 2,4% (до 47 425), комунальних підприємств — на 6,4% (до 14 183), кооперативів — на 1,7% (до 28 279), об'єднань співвласників багатоквартирних будинків — на 8,1% (до 33 703).

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Бизнес, Україна, Держстат.

Автор:

Телеграф
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