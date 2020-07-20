Шевченко впевнений, що Нацбанк збереже незалежність

"Національний банк залишатиметься послідовним і продовжуватиме виконувати свої зобов'язання перед громадянами, бізнесом та державними органами. Хочу вас запевнити, що Національний банк залишиться незалежною інституцією. Рішення і надалі будуть увалюватись професійно та економічно обґрунтовано",- сказав Шевченко.
Як повідомлялося, Верховна Рада України за поданням Президента України Володимира Зеленського 16 липня призначила Кирила Шевченка на посаду голови Національного банку України.
Шевченко став одинадцятим головою Національного банку в історії незалежної України.
Із жовтня 2014 року і до призначення на посаду голови НБУ Шевченко працював на керівних посадах в державному Укргазбанку, з травня 2015 року – на посаді голови правління банку. Загалом його досвід роботи в банківському секторі становить 26 років, зокрема на чолі Державної іпотечної установи.