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Експорт електроенергії до Білорусі назвали "троянським конем"

Експорт електроенергії до Білорусі назвали "троянським конем"
14:59 Чт, 23 Липень 2020 Телеграф УНН Фото: Twitter
Відкриття експорту української електроенергії до Білорусі має насторожувати, а не заохочуватися, тому що це "троянський кінь". Таку думку висловив народний депутат від партії "Батьківщина" Олексій Кучеренко у Facebook.

"Я з початку року багато писав, що ми маємо орієнтуватись на експорт та мінімізувати імпорт. В той час, коли пан Герус (Андрій Герус – голова енергетичного комітету ВР – ред) лобіював введення додаткових платежів для експортерів, проти яких потім повстало ЄС, все начебто виглядає непогано. На жаль, це не зовсім так. Є декілька застережень", - каже Кучеренко.

По-перше, він звертає увагу, що цей експорт виглядає "зовсім не ринковим явищем".

"Бо не було жодного тендеру: Білорусь вороже блокувала усі потуги української генерації почати експорт до останнього часу. Усі рішення приймаються централізовано і на усіх решта ринках Білорусь зовсім не горить бажанням мати на своєму ринку будь-які чужі товари, окрім російських. Що ж змінилось? Очевидно, є домовленість, але вона дуже вибіркова, і виглядає якоюсь поступкою для подальшої експансії", - пояснює нардеп.

По-друге, він стверджує, що насправді Білорусі українська електроенергія не потрібна.

"Бо вона неконкурентоспроможна перед російським газом. Політика проста: Росія дає дешевий газ для білоруських ТЕС, Білорусь бере імпорт лише у Інтер РАО. І цей розклад ніякий Андрій Герус порушити не може. Якщо тільки нема політичної волі Кремля", - вказує Кучеренко.

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По-третє, політик наголошує, що експорт буде неможливим після запуску АЕС у Білорусі (які нині будуються).

"Профіцит електроенергії у базовому навантажені у Республіці буде колосальним. І тут немає місця українському (чи будь-якому ще) атому", - пояснює нардеп.

До того ж, обсяг експорту мізерний, але чомусь тут з’являється "прокладка" НАК Нафтогаз України, яка збирає з цих операцій маржу.

"Не роблячи нічого, не виробляючи нічого", - наголошує Кучеренко.

І головне - ціна, за якою "Енергоатом" України експортує атомну електроенергію Білорусі - нижче ринкової.

"Ціна нижча за ціну на РДН та ціну прямих договорів "Енергоатому". При цьому, Білорусь нам свою електроенергію майже рік продавала по 42-50 доларів за МВт/г, а "Енергоатом" продає зараз у Білорусь по 34 долари", - каже Кучеренко.

На його переконання, відкриття експорту електроенергії – це ширма, за якою послідує небезпечний для України імпорт електроенергії.

"Ця ситуація точно буде використана для відновлення імпорту. Пан Герус цього не приховує у своєму пості. Те, проти чого ми боролись 8 місяців, має великі шанси бути розбитим цим популістичним кроком з експортом.

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Нагадаю: сьогодні борги на ринку вже понад 20 млрд грн. "Енергоатом" не зміг закупити собі паливо, взяв кредит на зарплати. І це в першу чергу є наслідком відкриття імпорту у вересні 2020 року та схем з торгівлі повітрям, за якими стоять діюча влада та діюча НКРЕКП.

Поглиблення співпраці з Білоруссю - це крок у бік від інтеграції з ЄС та синхронізації з ENTSO-E. Тож я закликаю медіа утриматись від переможних реляцій, і бути на сторожі, коли пан Герус чи пан Жупанин або ще хтось почнуть пропихувати повернення імпорту під егідою допомоги "Енергоатому". Я вітаю будь-який експорт, але він не має бути "троянським конем". А все, на жаль, виглядає саме так", - резюмує Кучеренко.

Нагадаємо, в Україні профіцит виробництва власної електроенергії. Відкриття імпорту означатиме скорочення вітчизняних генерацій: АЕС, ТЕС, ГЕС.

Також нагадаємо, імпорт електроенергії з Росії та Білорусі за двосторонніми договорами став можливим восени 2019 року — після схвалення парламентом необхідних нормативних змін. У пресі їх охрестили "правками Геруса" (Андрій Герус — голова комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг), який був ініціатором. Голосування у ВР відбувалося 18 вересня, а вже з 1 жовтня російську електроенергію почала імпортувати компанія "Юнайтед Енерджі", пов’язана з Ігорем Коломойським. На час карантину імпорт було призупинено.

Тепер у ВР вирішується питання заборони або відновлення імпорту. Проти імпорту виступає уряд, за імпорт – окрема група депутатів на чолі з Герусом.

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Экспорт, Энергетика, Электроэнергетика, Росія, Білорусь.

Автор:

Телеграф
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