Нацбанк оновив прогноз щодо падіння економіки України

Українська економіка впаде на 6% у 2020 році, однак у наступні роки повернеться до зростання на рівні близько 4%. Про це сказав Голова Національного банку України Кирило Шевченко на брифінгу.

"Що очікує на українську економіку вцілому? Національний банк переглянув прогноз падіння реального ВВП у 2020 році, зумовленого коронакризою, з 5 до 6%. Найглибше падіння залишилось позаду, у другому кварталі. У другому півріччі 2020 року економіка розпочала відновлення, пом’якшення карантинних обмежень сприяє пожвавленню ділової активності", - сказав Шевченко.

Він звернув увагу, що до повноцінної роботи вже повернулись більшість підприємств найбільш постраждалого під час коронакризи сектору послуг.

Голова НБУ зазначив також, що ситуація на ринку праці хоч і залишається гіршою за докризову, втім демонструє ознаки стабілізації.

Водночас, з його слів, з огляду на високий рівень невизначеності щодо поширення коронавірусу громадяни та підприємства, ймовірно, і надалі будуть достатньо стриманими в своїх споживчих та інвестиційних рішеннях.

Крім того, повільний вихід із кризи інших країн, зокрема й торговельних партнерів України, також обмежує можливості пришвидшення відновлення економіки.

"У 2021-2022 роках українська економіка продовжить відновлення і демонструватиме зростання близько 4%", - додав Шевченко.

Нагадаємо, Правління Національного банку України у середу ухвалило рішення залишити облікову ставку без змін - на рівні 6%.