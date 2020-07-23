Скачать
Субота, 25.07.2020
МОЗ повідомляє: В Україні зафіксовано 1106 нових випадків коронавірусної хвороби
МОЗ повідомляє: В Україні зафіксовано 1106 нових випадків коронавірусної хвороби
Азербайджанці і вірмени побилися в Москві, є поранений
Азербайджанці і вірмени побилися в Москві, є поранений
Мбаппе отримав серйозну травму у фінальному матчі Кубка Франції
Мбаппе отримав серйозну травму у фінальному матчі Кубка Франції
Друг Бреда Пітта вбив дружину та наклав на себе руки
Друг Бреда Пітта вбив дружину та наклав на себе руки

Нацбанк оновив прогноз щодо падіння економіки України

Нацбанк оновив прогноз щодо падіння економіки України
15:30 Чт, 23 Липень 2020 Телеграф УНН Фото: Twitter
Українська економіка впаде на 6% у 2020 році, однак у наступні роки повернеться до зростання на рівні близько 4%. Про це сказав Голова Національного банку України Кирило Шевченко на брифінгу.

"Що очікує на українську економіку вцілому? Національний банк переглянув прогноз падіння реального ВВП у 2020 році, зумовленого коронакризою, з 5 до 6%. Найглибше падіння залишилось позаду, у другому кварталі. У другому півріччі 2020 року економіка розпочала відновлення, пом’якшення карантинних обмежень сприяє пожвавленню ділової активності", - сказав Шевченко.

Він звернув увагу, що до повноцінної роботи вже повернулись більшість підприємств найбільш постраждалого під час коронакризи сектору послуг.

Голова НБУ зазначив також, що ситуація на ринку праці хоч і залишається гіршою за докризову, втім демонструє ознаки стабілізації.

Водночас, з його слів, з огляду на високий рівень невизначеності щодо поширення коронавірусу громадяни та підприємства, ймовірно, і надалі будуть достатньо стриманими в своїх споживчих та інвестиційних рішеннях.

Експорт електроенергії до Білорусі назвали "троянським конем"

Крім того, повільний вихід із кризи інших країн, зокрема й торговельних партнерів України, також обмежує можливості пришвидшення відновлення економіки.

"У 2021-2022 роках українська економіка продовжить відновлення і демонструватиме зростання близько 4%", - додав Шевченко.

Нагадаємо, Правління Національного банку України у середу ухвалило рішення залишити облікову ставку без змін - на рівні 6%.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

НБУ, Україна, Економіка України.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Мінсоцполітика поділилися планами підвищення пенсій у 2021 році
02 Азербайджанці і вірмени побилися в Москві, є поранений
03 Мбаппе отримав серйозну травму у фінальному матчі Кубка Франції
04 25 липня 2020 - яке свято, чого категорично не можна робити, головні прикмети
05 В Україні скасовано всі виступи російської співачки Zivert
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
ДТП під Києвом: зіткнулися фура, легковик і маршрутка
ДТП під Києвом: зіткнулися фура, легковик і маршрутка
В Іспанії зафіксували найбільше випадків коронавірусу із початку послаблення карантину
В Іспанії зафіксували найбільше випадків коронавірусу із початку послаблення карантину
Сьогодні стартує додаткова сесія ЗНО
Сьогодні стартує додаткова сесія ЗНО
25 липня 2020 - яке свято, чого категорично не можна робити, головні прикмети
25 липня 2020 - яке свято, чого категорично не можна робити, головні прикмети
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся