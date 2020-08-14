Президент збирає Раду, буде обговорювати підвищення мінімалки

Глава української держави Володимир Зеленський просить главу українського парламенту Дмитра Разумкова провести позачергове засідання парламенту 25 серпня.

Президент Володимир Зеленський звернувся до голови парламенту Дмитра Разумкова з проханням провести позачергове засідання парламенту 25 серпня і закликав нардепів підтримати законопроект про збільшення розміру мінімальної заробітної плати.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

"Упевнений, що депутати проголосують за законопроект, поданий від президента, за збільшення мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень. Потім другий етап цієї програми - збільшення з 2021 до 6 тисяч гривень. І протягом 2021 буде третя частина - ми збільшимо до 6, 5 тисяч гривень ", - заявив глава української держави.

Це певні кроки в напрямку дійсно цивілізованого рівня життя в Україні. Карантин триває, але після серйозної паузи, коли більше двох місяців не працювали ні підприємці, ні ФОПи, багато державних підприємств, зараз дуже важливо трохи підтримати людей ", - додав він.

За словами Зеленського, після підвищення мінімальної заробітної плати зростуть доходи працівників бюджетної сфери: вчителів, медиків, соцпрацівників, оскільки їх посадові оклади розраховуються за єдиною тарифною сіткою, прив'язаною до мінімальної зарплати.

Він звернувся до Разумкова з проханням провести позачергове засідання після Дня Незалежності і закликав народних депутатів підтримати законопроект про збільшення розміру мінімалки.

Як відомо, 6 серпня президент був зареєстрований законопроект №3963 "Про внесення змін до Закону України" Про Державний бюджет України на 2020 рік ", яким пропонується підвищити розмір мінімальної заробітної плати до 5000 гривень - з 1 вересня 2020 року.