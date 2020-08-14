Скачать
П'ятниця, 14.08.2020
Тіхановська просить мерів міст стати на чолі протестів (Відео)
Тіхановська просить мерів міст стати на чолі протестів (Відео)
Ситуація погіршується: в Україні черговий антирекорд по COVID-19
Ситуація погіршується: в Україні черговий антирекорд по COVID-19
Барселона - Баварія: де і коли дивитися матч Ліги чемпіонів
Барселона - Баварія: де і коли дивитися матч Ліги чемпіонів
14 серпня - свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети
14 серпня - свято, що категорично заборонено робити, головні прикмети

Президент збирає Раду, буде обговорювати підвищення мінімалки

Президент збирає Раду, буде обговорювати підвищення мінімалки
Оновлено 12:07 Сьогодні Телеграф Українська правда Фото: president.gov.ua
Глава української держави Володимир Зеленський просить главу українського парламенту Дмитра Разумкова провести позачергове засідання парламенту 25 серпня.

Президент Володимир Зеленський звернувся до голови парламенту Дмитра Разумкова з проханням провести позачергове засідання парламенту 25 серпня і закликав нардепів підтримати законопроект про збільшення розміру мінімальної заробітної плати.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

"Упевнений, що депутати проголосують за законопроект, поданий від президента, за збільшення мінімальної заробітної плати до 5 тисяч гривень. Потім другий етап цієї програми - збільшення з 2021 до 6 тисяч гривень. І протягом 2021 буде третя частина - ми збільшимо до 6, 5 тисяч гривень ", - заявив глава української держави.

Це певні кроки в напрямку дійсно цивілізованого рівня життя в Україні. Карантин триває, але після серйозної паузи, коли більше двох місяців не працювали ні підприємці, ні ФОПи, багато державних підприємств, зараз дуже важливо трохи підтримати людей ", - додав він.

Нацбанк змінив порядок подання звітів для банків та небанківських установ

За словами Зеленського, після підвищення мінімальної заробітної плати зростуть доходи працівників бюджетної сфери: вчителів, медиків, соцпрацівників, оскільки їх посадові оклади розраховуються за єдиною тарифною сіткою, прив'язаною до мінімальної зарплати.

Він звернувся до Разумкова з проханням провести позачергове засідання після Дня Незалежності і закликав народних депутатів підтримати законопроект про збільшення розміру мінімалки.

Як відомо, 6 серпня президент був зареєстрований законопроект №3963 "Про внесення змін до Закону України" Про Державний бюджет України на 2020 рік ", яким пропонується підвищити розмір мінімальної заробітної плати до 5000 гривень - з 1 вересня 2020 року.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Верховна Рада, Минималка, Володимир Зеленський, Дмитро Разумков.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Ситуація в Білорусі: Лукашенко виступить із "терміновим зверненням"
02 "Що б такого купити?" Андре Тан назвав речі, які довго не вийдуть з моди (Відео)
03 HBO показав трейлер нової підліткової комедії "Не вагітна" (Відео)
04 "Пливіть за течією": 53-річна Сальма Хайек оприлюднила фото в червоному купальнику
05 Люди йдуть з робочих місць: в Білорусі страйкує БелАЗ
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Погода на Маковія: синоптики розповіли, яких змін очікувати
Погода на Маковія: синоптики розповіли, яких змін очікувати
У МОЗ оновили список країн &quot;червоної&quot; і &quot;зеленої&quot; зон: до якої групи потрапила Україна
У МОЗ оновили список країн "червоної" і "зеленої" зон: до якої групи потрапила Україна
Протести в Білорусі: Кравчук звернувся до Лукашенка із закликом
Протести в Білорусі: Кравчук звернувся до Лукашенка із закликом
Тепер на основі Android 11: Google оновить систему Wear OS
Тепер на основі Android 11: Google оновить систему Wear OS
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся