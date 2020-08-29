Скачать
Субота, 29.08.2020
Підвищення "мінімалки": Разумков підписав закон і передав його Зеленському
Підвищення "мінімалки": Разумков підписав закон і передав його Зеленському
Осінній призов: Генштаб планує скоротити строковиків
Осінній призов: Генштаб планує скоротити строковиків
Провідний півзахисник залишив Інтер
Провідний півзахисник залишив Інтер
Аккаунт Epic Games зник з App Store
Аккаунт Epic Games зник з App Store

Шмигаль: Економіка почала відновлюватися, а люди повертатися на роботу

Шмигаль: Економіка почала відновлюватися, а люди повертатися на роботу
Оновлено 21:29 Сьогодні Телеграф Фото: КМУ
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначає, що економіка почала відновлюватися, а люди повертаються на роботу.

"У червні середні реальні зарплати перевищили докризовий рівень і склали 11,6 тис. Гривень. Економіка почала відновлюватися, а люди повертатися на роботу. Ми очікуємо, що вже у 2022 середні зарплати по країні будуть на рівні 15 000 гривень", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

"Промисловість в липні продовжила демонструвати зростання (+ 1,4% в порівнянні з червнем цього року). Через піку економічного коронакрізіса в березні і квітні промислове виробництво все ще демонструє падіння рік до року. Однак останні 3 місяці відновлення дають надію, що ми почали стійкий тренд на зростання ", - додав він.

Україна очікує отримання другого траншу від МВФ: деталі

Як повідомлялося раніше, реальна заробітна плата в Україні в липні поточного року в порівнянні з липнем минулого року збільшилася на 5,1%, а до червня поточного року - на 2,6%.

Нагадаємо, голова парламенту України Дмитро Разумков підписав Закон "Про внесення змін до Закону України" Про Державний бюджет України на 2020 рік ", яким передбачено підвищення мінімальної зарплати до 5 тисяч гривень.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Зарплата, Кабмин, Денис Шмигаль.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Третій (Горіховий) Спас 2020: красиві привітання та листівки
02 Заморозити - ніякої користі не буде: які овочі не варто заморожувати
03 Приєдналася до Біллі Айліш і Дуа Ліпи: хіт ONUKA потрапив в танцювальну гру Just Dance (Відео)
04 Не можете схуднути? Топ-4 помилки, які заважають позбутися від зайвої ваги
05 Вогняна стихія: в наслідок лісової пожежі в Іспанії евакуювали понад 200 людей
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Протести в Мінську: силовики затримують журналістів (Відео)
Протести в Мінську: силовики затримують журналістів (Відео)
COVID-19: в Берліні проходить масова акція протесту
COVID-19: в Берліні проходить масова акція протесту
50-й день протестів: жителі Хабаровська знову вийшли на вулиці (Відео)
50-й день протестів: жителі Хабаровська знову вийшли на вулиці (Відео)
Помер 43-річний актор Чедвік Боузман: реакція зірок кіновсесвіту Marvel (Фото)
Помер 43-річний актор Чедвік Боузман: реакція зірок кіновсесвіту Marvel (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся