Шмигаль: Економіка почала відновлюватися, а люди повертатися на роботу

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначає, що економіка почала відновлюватися, а люди повертаються на роботу.

"У червні середні реальні зарплати перевищили докризовий рівень і склали 11,6 тис. Гривень. Економіка почала відновлюватися, а люди повертатися на роботу. Ми очікуємо, що вже у 2022 середні зарплати по країні будуть на рівні 15 000 гривень", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

"Промисловість в липні продовжила демонструвати зростання (+ 1,4% в порівнянні з червнем цього року). Через піку економічного коронакрізіса в березні і квітні промислове виробництво все ще демонструє падіння рік до року. Однак останні 3 місяці відновлення дають надію, що ми почали стійкий тренд на зростання ", - додав він.

Як повідомлялося раніше, реальна заробітна плата в Україні в липні поточного року в порівнянні з липнем минулого року збільшилася на 5,1%, а до червня поточного року - на 2,6%.

Нагадаємо, голова парламенту України Дмитро Разумков підписав Закон "Про внесення змін до Закону України" Про Державний бюджет України на 2020 рік ", яким передбачено підвищення мінімальної зарплати до 5 тисяч гривень.