Україні варто почати інвестувати в освіту і здоров'я - Всесвітній банк

В Україні дитина, що народилася сьогодні, може розраховувати тільки на досягнення 63% продуктивності дорослої людини з повноцінним утворенням в оптимальному стані здоров'я. Про це йдеться в дослідженні Світового банку.

"В умовах пандемії захист та інвестування в людей є життєво важливими, ніж будь-коли, оскільки це може закласти основу для стійкого, всеосяжного відновлення і майбутнього зростання. Пандемія чітко продемонструвала нам важливість потужних систем охорони здоров'я, стійких і гнучких систем освіти і програм соціального захисту , які надають допомогу тим, хто цього потребує ", - заявив президент групи Світового банку Девід Малпас.

Відзначається, що індекс людського капіталу 2020 року включає дані про охорону здоров'я та освіту для 174 країн, які охоплюють 98% населення світу станом на березень 2020 року. Ці дані є базовим рівнем для порівняння з ситуацією в пандемії.

"З 48 країн Європи і Центральної Азії, включених в індекс людського капіталу 2020 (ІЧК), 33 входять у верхню третину світу, і майже всі - в верхню половину. Проте в регіоні існують значні відмінності. Серед країн, що розвиваються і країн з перехідною економікою в регіоні, дитина, що народилася в Польщі, може розраховувати на досягнення 75% продуктивності дорослої людини з повноцінним утворенням в оптимальному стані здоров'я. А дитина, що народилася в Таджикистані, може розраховувати на досягнення лише 50% продуктивності. в Україні дитина, що народилася сьогодні, може розраховувати тільки на досягнення 63% продуктивності дорослої людини з повноцінним утворенням в оптимальному стані здоров'я ", - йдеться в повідомленні.

Додається, що на відміну від більшості інших країн регіону і світу, в Україні не спостерігалося поліпшення рівня ІЧК в період між 2010 і 2020 роками. Це означає, що для того, щоб український народ реалізував свій повний людський потенціал, необхідні великі за обсягом і цілеспрямованою інвестиції в освіту, охорону здоров'я і соціальний захист.

Станом на ранок четверга загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусів SARS-CoV-2, в світі складає 939 427. У свою чергу, одужали 20 208 568 осіб.