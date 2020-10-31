У МВФ прояснили, коли буде новий транш допомоги для України

Запуск комплексної електронної системи розкриття інформації про активи та доходи високопосадовцями в 2016 році був і залишається важливим кроком вперед у боротьбі з корупцією, і його не слід скасовувати.

Таку думку висловили в МВФ, відповідаючи на питання видання Гденьгі, скільки Україна буде чекати нового траншу фонду.

Вони зазначають, що створення ефективної системи протидії корупції було найважливішим елементом взаємодії МВФ з Україною протягом останніх кількох років.

Таким чином, у фонді натякають, що поки скандал з деклараціями НАЗК не буде вирішений, Україна не отримає нового траншу МВФ.

"Підтримання та підвищення ефективності всіх українських антикорупційних інституцій є ключем до досягнення більш сильного і більш справедливого росту і, отже, є важливим зобов'язанням в рамках підтримуваної МВФ програми", - говорять в МВФ.

При цьому заступник глави комітету з питань організації державної влади, член фракції Олександр Качура зазначає, що від міжнародних партнерів України немає сигналів про скасування траншу Міжнародного валютного фонду або безвізового режиму з Євросоюзом.

"Ніяких сигналів від наших міжнародних партнерів немає про те, що не буде траншу кредиту МВФ. Фейки, які поширюють, про те, що буде анульований безвіз: процедура не починалася і для цього немає підстав. У нас з усім світом абсолютно нормальна комунікація, і то, що сталося з Конституційним судом, ми однозначно вирішимо правовим шляхом ", - сказав Качура в ефірі програми" Мир і війна "на телеканалі" Інтер "у п'ятницю.