Найбільш затребувані на експорт товари з України: що відправили до Китаю і Польщі протягом 2020 року (інфографіка)

Товарообіг у 2020 році склав $103,4 млрд, а це на $7 млрд менше, порівняно з 2019 роком - $110,5 млрд.Ситуація з поширенням коронавірусу і пандемією у всьому світі нанесла непоправний відбиток на кожну сферу діяльності. На зовнішню торгівлю України ситуація також вплинула, але не суттєво.

Про це йдеться у повідомленні Державної митної служби України.

Продукти-лідери експорту та імпорту в Україні практично не втратили своїх позицій. Експорт залишається приблизно на рівні минулого року, а імпорт навіть збільшується більш ніж на 10%. Частіше всього з України експортували зерно, а ввозили горіхи.

Протягом 2020 року в Україну імпортували товарів на $54,2 млрд. Найбільше товарів постачали з України до Китаю - на $7.1 млрд, Польщі - на $3.3 млрд, Росії - $2.7 млрд.

До топ-3 найбільш експортованих з України товарів входять:

- зернові - на $9,4 млрд

- чорні метали - на $7,7 млрд

- жири та олії тваринного або рослин.

Також користувались попитом за кордоном такі позиції, як насіння і плоди олійних рослин, залишки і відходи харчової промисловості, м'ясо та їстівні субпродукти.

Як повідомляв "Телеграф", раніше повідомлялося, що ПАР планує експортувати в Україну м'ясо крокодилів.