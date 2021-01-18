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Понеділок, 18.01.2021
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Найбільш затребувані на експорт товари з України: що відправили до Китаю і Польщі протягом 2020 року (інфографіка)

Найбільш затребувані на експорт товари з України: що відправили до Китаю і Польщі протягом 2020 року (інфографіка)
Оновлено 18:01 Сьогодні Телеграф

Товарообіг у 2020 році склав $103,4 млрд, а це на $7 млрд менше, порівняно з 2019 роком - $110,5 млрд.Ситуація з поширенням коронавірусу і пандемією у всьому світі нанесла непоправний відбиток на кожну сферу діяльності. На зовнішню торгівлю України ситуація також вплинула, але не суттєво.

Про це йдеться у повідомленні Державної митної служби України.

Продукти-лідери експорту та імпорту в Україні практично не втратили своїх позицій. Експорт залишається приблизно на рівні минулого року, а імпорт навіть збільшується більш ніж на 10%. Частіше всього з України експортували зерно, а ввозили горіхи.

Протягом 2020 року в Україну імпортували товарів на $54,2 млрд. Найбільше товарів постачали з України до Китаю - на $7.1 млрд, Польщі - на $3.3 млрд, Росії - $2.7 млрд.

До топ-3 найбільш експортованих з України товарів входять:
- зернові - на $9,4 млрд
- чорні метали - на $7,7 млрд
- жири та олії тваринного або рослин.

Також користувались попитом за кордоном такі позиції, як насіння і плоди олійних рослин, залишки і відходи харчової промисловості, м'ясо та їстівні субпродукти.

экспорт импорт

Як повідомляв "Телеграф", раніше повідомлялося, що ПАР планує експортувати в Україну м'ясо крокодилів.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Экспорт, Импорт, Статистика, Україна.
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