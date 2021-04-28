У Кабміні зробили важливу заяву про нового главу НАК "Нафтогаз"

Тільки що на сайті Кабміну з'явилася новина про те, що відтепер виконувати обов'язок глави НАК Нафтогаз України буде Юрій Вітренко. Рішення прийняли сьогодні, 28 квітня, після засідання акціонерів компанії.

В уряді пояснюють своє рішення: чистий консолідований збиток групи компаній "Нафтогаз" в 2020 році склав 19 млрд грн. Припускали же прибуток, який повинен був скласти 11,5 млрд грн. Так що акціонери визнали роботу "Нафтогазу" в 2020 році незадовільною. Виправляти ситуацію в компанії поставили Вітренка, який раніше був виконавчим директором НАК.

У Кабміні відзначають, що незалежні члени і представники держави в Наглядовій раді компанії продовжать здійснювати свої повноваження до обрання і визначення нових представників.

Відзначимо, що раніше Вітренко критикував свого попередника Андрія Коболєва в зв'язку зі своїм звільненням. Так, в травні 2020 го виконавчий директор Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що отримав повідомлення про звільнення його з компанії через два місяці і розкритикував роботу Андрія Коболєва на посаді голови правління НАК. За його словами, Коболєв не має достатньої компетенції для керівництва компанією.