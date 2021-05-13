Кредит на 1,3 мільярда: Зеленський розповів, на що Україна витратить великий транш від Франції

Уряди України і Франції уклали чотири рамкових угоди на загальну суму понад 1,3 млрд євро. На що підуть кредитні гроші розповів сьогодні, 13 травня, президент України Володимир Зеленський.

Як повідомили на сайті Офісу президента, за допомогою цих грошей Франція підтримає проект поліпшення водопостачання в Києві. За 70 млн євро планують реконструювати мережі в столиці, що допоможе поліпшити якість питної води для 25% жителів міста.

За таку ж суму хочуть поліпшити водопостачання і на Луганщині, що дозволить забезпечити питною водою 20 населених пунктів регіону.

Крім того, до 900 млн євро піде на оновлення парку вантажних електричних локомотивів АТ "Українська залізниця", що передбачає поставку понад 100 локомотивів компанією "Альстом".

За кредитні гроші Франції також закуплять 370 рятувальних машин для Державної служби України з надзвичайних ситуацій (до 300 млн євро).

Нагадаємо, з України відкликали старшого економіста Міжнародного валютного фонду (МВФ) Віма Фонтейна. В економічних колах почалися хвилювання і деякі аналітики, а також ряд ЗМІ заговорили про те, що нам можуть не дати черговий кредит від МВФ в серпні-вересні цього року.