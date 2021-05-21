Зате в "рідній гавані": в Севастополі важливий міський перевізник виявився по вуха в боргах

У тимчасово окупованому Росією Севастополі на держпідприємство (ГУП) "Севелектроавтотранс ім. О.С. Круподерова" подали позови на півмільярда рублів. З'ясувалося, що міський перевізник не платив по рахунках за електроенергію і заборгував за лізинг, через що пасажирські перевезення в місті опинилися під загрозою.

Про це пише "Крим.Реаліі".

Повідомляється, що російська лізингова компанія ПАТ "Державна транспортна лізингова компанія" (ГТЛК) 7 травня цього року подала позов до Арбітражного суду Севастополя проти "Севелектроавтотранс ім. О.С. Круподерова". Сума, яку будуть намагатися стягнути через суд, величезна - 492 674 603 рубля. Цікаво, що за ці гроші місто закупило 100 нових тролейбусів, про які їх же водії не кращої думки: тремтячий робочий транспорт прозвали "відрами з болтами", у яких раз у раз все виходить з ладу.

Крім того, ТОВ "Севенергосбит" вимагає від підприємства ще 11 247 035 рублів, не рахуючи пені і неустойок.

ЗМІ пише про те, що суд може накласти арешт на неоплачене майно, і тоді невідомо, що буде з пасажирськими перевезеннями в Севастополі. Суд відбудеться вже 3 червня.

Нагадаємо, український бізнес шляхом "сірих" схем і поставок продукції підприємств із захопленого Росією Криму в Україну все ще наповнює бюджет захопленого регіону, знижуючи тим самим дотації РФ на утримання окупованих територій.