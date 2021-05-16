Украинцы до сих пор наполняют бюджет захваченного Крыма: как это происходит

Украинский бизнес путем "серых" схем и поставок продукции предприятий из захваченного Россией Крыма в Украину все еще наполняет бюджет захваченного региона, снижая тем самым дотации РФ на содержание оккупированных территорий.

Об этом заявил в интервью "Телеграфу" нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина АРК, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко.

В качестве примера он привел симферопольское оборонное предприятие – завод "Фиолент".

"Он сегодня работает на российскую армию. Выпускает системы управления главным двигателем военных кораблей и микромашины военного назначения. И он же поставляет на территорию Украины электроинструмент, который можно приобрести в наших онлайн-магазинах. Таким образом, украинские ритейлеры за деньги украинских покупателей поддерживают предприятие, находящееся на захваченной Россией украинской территории и работающее в интересах армии государства-агрессора", - рассказал Сенченко.

Он подчеркнул, что таким образом наполняется бюджет захваченного региона, что в свою очередь позволяет Кремлю снизить дотации на его содержание. "Сэкономленные деньги Москва тратит на убийство наших солдат на востоке и на разрушение нашей страны", - констатировал политик.

По его словам, таких примеров – "уйма".

В этом контексте Сенченко вспомнил расположенные на Крымском полуострове заводы, принадлежащие олигарху Дмитрию Фирташу. По его словам, они "по-прежнему продолжают работать на украинском сырье, завозимом по серым схемам".

"Всё это должно быть проанализировано, каждая такая возможность перекрыта", - подчеркнул политик.

Полное интервью Сенченко "Телеграфу" читайте по ссылке: "Крым и Донбасс лишь первый шаг путинской орды, и у неё есть свой "троянский конь", - Андрей Сенченко".