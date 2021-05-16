Путин раздражен, нужно продолжать в том же духе: в Украине указали на важный нюанс с арестом Медведчука

Арест нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука не сможет остановить российскую агрессию, но давление на Кремль следует продолжать.

Такое мнение высказал в интервью "Телеграфу" бывший нардеп и глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко.

"Никакими "кейсами Медведчука" принудить Кремль к миру невозможно. Но, безусловно, борьба с "пятой колонной" в нашей стране должна продолжаться", - сказал он.

Сенченко указал, что запрет на вещание "каналов Медведчука" и его арест, равно как и подготовка к празднованию 30-летия независимости Украины с военным парадом, провоцируют Путина на дальнейшую агрессию.

Он напомнил, что в 2014 году, во время парада ко Дню Независимости, Россия провела масштабное вторжение, которое закончилось трагедией под Иловайском.

Тем не менее, то, что Путин сейчас раздражен, Сенченко называет хорошим признаком, однако говорит, что необходимо продолжать укреплять обороноспособность Украины и продолжать наращивать давление на Россию.

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