Поки демократичні сили чубляться, країну позбавляють інвестицій - Маленко

Олігарх Ігор Коломойський віднадив від України перспективних канадських інвесторів, що побудували в Нікополі мережу сонячних станцій, і українців це має хвилювати більше, ніж внутрішньополітичні чвари.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав IT-підприємець, глава фракції "Голос" в Київраді Григорій Маленко.

Він розповів, що TIU Canada, що вкладається в зелену енергетику по всьому світу, побудувала в 2017 році в Нікополі мережу сонячних станцій, яка давала місту чисту відновлювальну електроенергію.

"Чому обрали Нікополь? Це чи не найбільш сонячне місто у всієї області. Очікувались мільйонні інвестиції в економіку. І головне — все це абсолютно екологічно. Справді революційний проєкт для міста, яке асоціюється лише із радянською промисловістю", - пояснив Маленко.

Всього ця компанія вклала понад 65 мільйонів євро в Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях.

Однак в березні 2020 року Нікопольський феросплавний завод, що належить Коломойському, під приводом ремонту електроліній відключив станцію від мережі, хоча досі там не було проведено жодних робіт.

На сьогоднішній день йдуть суди, і канадська компанія більше не хоче будувати сонячні станції в Україні, посилаючись на минулий сумний досвід.

"Однозначно, сьогодні Україну аж ніяк не назвеш привабливим напрямком, щоб вкладати гроші. І що мене найбільше дивує: Україна далі продовжує запрошувати нових інвесторів, в той час, як погано обходиться з тими, які є. Не знаю, як можна чекати, що люди тобі повірять, коли ті, хто повірив тобі в минулому, вже обпеклися", - говорять в TIU Canada.

Так, Маленко закликав колег-нардепів звернути увагу на цю ситуацію, яка б'є по репутації всієї країни в очах міжнародної спільноти.

"Пам’ятайте — що поки демократичні сили чубляться, люди типу Коломойського позбавляють країну інвестицій і б’ють по наших стосунках із США та Канадою", - резюмував він.

Як повідомляв "Телеграф", раніше в США наполягали, щоб Україна продовжувала розслідувати справу Коломойського.