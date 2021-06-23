Потрібно піти від тактики "ви нам повинні": в Україні розкрили стратегію по "Північному потоку-2"

До кінця року "Північний потік-2" може розгорнутися в набагато більших масштабах, ніж зараз. Про те, що в такому випадку повинна робити Україна, розповіли в інтерв'ю екс-глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв і радник міністра енергетики Германа Галущенка Лана Зеркаль.

Про це пише "Лівий берег".

Так, Зеркаль вважає, що нашій країні варто відмовитися від тактики "нам всі повинні".

"Коли ми говоримо, що нам повинні вирішити питання, ми ставимо себе в позицію дітей. Нам потрібно стати дорослими і запропонувати якесь своє бачення того, як забезпечити, щоб наша газотранспортна система працювала. Є цей "Північний потік", немає його. Це повинно перестати бути постійною загрозою", - міркує радник міністра.

За її словами, нова позиція повинна дати впевненість у завтрашньому дні, щоб не страждали безпека і бюджет України. Зеркаль каже, що варіанти в уряду вже є, і зараз вони обговорюються.

Тим часом Коболєв вважає, що потрібно не просто відмовитися від тактики "ви нам повинні", але і зробити крок назустріч європейським і американським партнерам, щоб вони допомагали Україні в майбутньому.

Нагадаємо, президент США Джо Байден і канцлер ФРН Ангела Меркель в рамках саміту G7 в графстві Корнуолл обговорили Північний потік-2.