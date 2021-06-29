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Зеленський ввів в Україні "податок на Google": кого він торкнеться

Зеленський ввів в Україні "податок на Google": кого він торкнеться
12:56 Сьогодні Телеграф

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який внесе зміни до Податкового кодексу і змусить закордонні IT- компанії платити податок на додану вартість (ПДВ).

Про це повідомляється на сайті глави держави.

В першу чергу зміна в законодавстві торкнеться великих компаній, які не є резидентами України - компанії Google, месенджера Viber, соцмереж Facebook і Instagram, стрімінгового сервісу Netflix, відеохостингу YouTube та інших компаній з великим оборотом.

Подібні великі компанії, які дають можливість українцям отримувати послуги в мережі, повинні будуть реєструватися як платники ПДВ. Це необхідно, якщо сукупна сума доходу від електронних послуг перевищить 1 млн грн на рік. Звітність буде вестися англійською або українською мовами в електронній формі.

youtube кафе у кампанії Google

Варто відзначити, що ПДВ не торкнеться освітніх послуг через Інтернет, якщо його використовують як засіб комунікації вчителя й учня. Також не обкладуть податком доступ до ресурсів, які акумулюють знання з різних напрямків - інформаційні, наукові та навчальні. Сюди належать спеціальності за якими готують фахівців ВНЗ. Важлива умова - для їх надання не вимагається участь людини.

В ОПУ відзначають, що цей закон дає можливість збільшити приплив коштів до бюджету країни. Подібні ініціативи вже вводили в деяких державах, серед яких Австралія, Казахстан, Білорусь, Франція і ряд інших країн Європи. У Сполучених Штатах сума податку варіюється від регіону до регіону. Реакція компаній на подібне нововведення в інших державах була різною. Так, у Великобританії Google ввела додаткову плату за рекламу.

Іноземний досвід був одним з аргументів депутатів під час подачі законопроєкту.

Як повідомлялося раніше, звичайні користувачі цих сервісів або месенджерів нічого платити не будуть. Додатково, з початку 2022 року скасують ПДВ вже для вітчизняних компаній при оплаті послуг зі створення та розповсюдження реклами в інших країнах.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Google, ПДВ, ІТ-компанії, податок.
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