Прийнята бюджетна декларація України на три роки: який обіцяють курс і зарплати (інфографіка)

Верховна Рада України на засіданні 15 липня підтримала бюджетну декларацію на 2022-2024 роки. За ухвалення постанови проголосували 269 народних депутатів.

Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що в основу документа заклали макропоказники на 2022-2024 роки, схвалені урядом:

"Передбачається зростання ВВП до 2024 року на рівні 5%. Дефіцит бюджету знизиться до 2,7%. Цілі державної політики узгоджені з фінансовим ресурсом", - написав міністр у Facebook.

"Телеграф" підготував інфографіку, яка допоможе зрозуміти, що планує бюджетна декларація.

Очікується зростання середньомісячної зарплати 2024 року - до рівня понад 19 тисяч гривень. Бюджетна декларація в Україні приймається вперше. Цей документ - основа для складання проєкт державного бюджету і прогнозів місцевих бюджетів.

Верховна рада також схвалила рекомендації Ради з бюджетної політики.

Раніше "Телеграф" писав, що Кабмін встановив щомісячні доплати 400 тисячам військових пенсіонерів.