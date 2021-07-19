В Україні стрімко зростає кількість боржників: хто потрапляє в ЄРБ і чим це загрожує

745 740 нових боргів зафіксували в Єдиному реєстрі боржників України за пів року 2021.

Про це повідомляє Опендатамедіа.

Лідерами серед типів боргів стали заборгованості перед банками та фінустановами, стягнення коштів на користь держави й неоплачені штрафи за порушення правил дорожнього руху.

Найбільш швидко зростають такі "популярні" категорії боргів:

Борги фізичних осіб за кредитами, а також перед організаціями й компаніями. Збільшення цієї категорії за пів року - на майже чверть - 20,4% або приблизно 244 тисячі нових зобов'язань.

Борги з оплати комуналки. 73 тисячі нових боргів в цій категорії зареєстрували за півріччя. Це на 21,9% більше ніж до цього.

Борги у справах про адмінпорушення. У цій категорії додалося 158 тисяч заборгованостей - загальна кількість за пів року зросла 19,6%.

Якщо ви потрапили в Єдиний реєстр боржників це загрожує певними санкціями:

заборона на виїзд з країни

блокування грошей на рахунках в банках

заборона відкривати нові рахунки

заборона на продаж і покупку авто і нерухомості

стягнення заборгованості за всіма офіційними доходами.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що невиплачені борги будуть впливати на отримання субсидії.