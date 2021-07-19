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Понеділок, 19.07.2021
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В Україні стрімко зростає кількість боржників: хто потрапляє в ЄРБ і чим це загрожує

В Україні стрімко зростає кількість боржників: хто потрапляє в ЄРБ і чим це загрожує
Оновлено 09:32 Сьогодні Телеграф Ілюстрація

745 740 нових боргів зафіксували в Єдиному реєстрі боржників України за пів року 2021.

Про це повідомляє Опендатамедіа.

Лідерами серед типів боргів стали заборгованості перед банками та фінустановами, стягнення коштів на користь держави й неоплачені штрафи за порушення правил дорожнього руху.

Найбільш швидко зростають такі "популярні" категорії боргів:

  • Борги фізичних осіб за кредитами, а також перед організаціями й компаніями. Збільшення цієї категорії за пів року - на майже чверть - 20,4% або приблизно 244 тисячі нових зобов'язань.
  • Борги з оплати комуналки. 73 тисячі нових боргів в цій категорії зареєстрували за півріччя. Це на 21,9% більше ніж до цього.
  • Борги у справах про адмінпорушення. У цій категорії додалося 158 тисяч заборгованостей - загальна кількість за пів року зросла 19,6%.

Якщо ви потрапили в Єдиний реєстр боржників це загрожує певними санкціями:

  • заборона на виїзд з країни
  • блокування грошей на рахунках в банках
  • заборона відкривати нові рахунки
  • заборона на продаж і покупку авто і нерухомості
  • стягнення заборгованості за всіма офіційними доходами.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що невиплачені борги будуть впливати на отримання субсидії.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Перегляди: 132

Все по темі:

Борг, Єдиний реєстр боржників, заборона на виїзд, борги за комунальні послуги.
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