В Україні стрімко зростає кількість боржників: хто потрапляє в ЄРБ і чим це загрожує

745 740 нових боргів зафіксували в Єдиному реєстрі боржників України за пів року 2021.
Про це повідомляє Опендатамедіа.
Лідерами серед типів боргів стали заборгованості перед банками та фінустановами, стягнення коштів на користь держави й неоплачені штрафи за порушення правил дорожнього руху.
Найбільш швидко зростають такі "популярні" категорії боргів:
- Борги фізичних осіб за кредитами, а також перед організаціями й компаніями. Збільшення цієї категорії за пів року - на майже чверть - 20,4% або приблизно 244 тисячі нових зобов'язань.
- Борги з оплати комуналки. 73 тисячі нових боргів в цій категорії зареєстрували за півріччя. Це на 21,9% більше ніж до цього.
- Борги у справах про адмінпорушення. У цій категорії додалося 158 тисяч заборгованостей - загальна кількість за пів року зросла 19,6%.
Якщо ви потрапили в Єдиний реєстр боржників це загрожує певними санкціями:
- заборона на виїзд з країни
- блокування грошей на рахунках в банках
- заборона відкривати нові рахунки
- заборона на продаж і покупку авто і нерухомості
- стягнення заборгованості за всіма офіційними доходами.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що невиплачені борги будуть впливати на отримання субсидії.