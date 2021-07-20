Аномальна спека загрожує українцям більшими рахунками за комуналку: що відомо

У зв'язку з аномально спекотною погодою українці стали споживати більше електрики, внаслідок чого доведеться більше платити за комунальні послуги.

Про це 20 липня інформує НЕК "Укренерго".

Відзначається, що протягом минулого тижня середнє споживання електроенергії на добу зросло майже на 6% до 398,6 млн кВт∙г (у вихідні цей показник дещо нижчий). Причиною цього називають спекотні погодні умови. Так, за тиждень середньодобова температура повітря зросла на два градуси.

Якщо ж порівнювати з минулим роком, то споживання зросло більш ніж на 12% (на 10,7% у вихідні).

У той же час, збільшилося і вироблення електрики сонячними електростанціями - на минулому тижні з них отримали в середньому на 5% більше енергії, ніж за тиждень до цього. Вироблення ж електрики вітровими електростанціями впало на чверть.

Раніше повідомлялося про те, що з 2021 року в Україні підвищаться тарифи на електрику. Аналітики ринку енергоспоживання кажуть, що подорожчання буде незначним, але воно буде.