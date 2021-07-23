В ЄС з херсонськими кавунами - Мінекономіки хоче зареєструвати унікальні українські продукти

Міністерство економіки України хоче внести в список продуктів з географічним значенням Європейського Союзу нові найменування. Для цього вони проходять ряд процедур, серед яких точне визначення специфікацій.
Про це повідомляє сайт Мінекономіки.
Заступник міністра економіки Ірина Новікова розповіла, що в Україні є багато унікальних продуктів, зі своєю нішею на ринку:
"Ми вже направили для включення до європейського реєстру географічних зазначень документи про такі автентичні українські товари, як "Гуцульська коров’яча бриндза", "Гуцульська овеча бриндзя" і "Мелітопольська черешня". Зараз ми розглядаємо ще ряд таких товарів, що підлягають правовій охороні", - зазначила Новікова.
На захист географічного зазначення претендують:
В ЄС продукти з підтвердженим географічним походженням вважаються національним надбанням.
Після затвердження специфікацій продуктів в Україні їх повинні будуть зареєструвати на національному рівні.
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