В ЄС з херсонськими кавунами - Мінекономіки хоче зареєструвати унікальні українські продукти

Міністерство економіки України хоче внести в список продуктів з географічним значенням Європейського Союзу нові найменування. Для цього вони проходять ряд процедур, серед яких точне визначення специфікацій.

Про це повідомляє сайт Мінекономіки.

Заступник міністра економіки Ірина Новікова розповіла, що в Україні є багато унікальних продуктів, зі своєю нішею на ринку:

"Ми вже направили для включення до європейського реєстру географічних зазначень документи про такі автентичні українські товари, як "Гуцульська коров’яча бриндза", "Гуцульська овеча бриндзя" і "Мелітопольська черешня". Зараз ми розглядаємо ще ряд таких товарів, що підлягають правовій охороні", - зазначила Новікова.

На захист географічного зазначення претендують:

"Долина Фурмушика" - для вина, зробленого з винограду вирощеного в однойменному районі Одеської області

"Херсонський кавун"

"Придунайська Бессарабія" - для вина зробленого з певних сортів винограду на 85% з цього регіону

"Ялпуг" - для вина з околиць озера Ялпуг в Одеській області

"Мед Закарпаття / Закарпатський мед" - для трьох видів меду (весняного, літнього та осіннього) з цього регіону

"М'ясо баранини Фрумушика / Баранина Фрумушика" - для м'яса овець, які випасаються в Тартуринскому степу

"Закарпаття / Закарпатське вино" - для напою, зробленого в регіоні

"Аша-Абаг" - для вина з винограду на 85% вирощеного в околицях Шабо.

В ЄС продукти з підтвердженим географічним походженням вважаються національним надбанням.

Після затвердження специфікацій продуктів в Україні їх повинні будуть зареєструвати на національному рівні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Росії заборонили іноземним виробникам ігристого вина використовувати термін "шампанське" - навіть тим, які виробляються в знаменитому виноробному регіоні Франції, звідки ця назва походить.