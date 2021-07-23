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В ЄС з херсонськими кавунами - Мінекономіки хоче зареєструвати унікальні українські продукти

В ЄС з херсонськими кавунами - Мінекономіки хоче зареєструвати унікальні українські продукти
Оновлено 13:38 Сьогодні Телеграф Кавуни

Міністерство економіки України хоче внести в список продуктів з географічним значенням Європейського Союзу нові найменування. Для цього вони проходять ряд процедур, серед яких точне визначення специфікацій.

Про це повідомляє сайт Мінекономіки.

Заступник міністра економіки Ірина Новікова розповіла, що в Україні є багато унікальних продуктів, зі своєю нішею на ринку:

"Ми вже направили для включення до європейського реєстру географічних зазначень документи про такі автентичні українські товари, як "Гуцульська коров’яча бриндза", "Гуцульська овеча бриндзя" і "Мелітопольська черешня". Зараз ми розглядаємо ще ряд таких товарів, що підлягають правовій охороні", - зазначила Новікова.

На захист географічного зазначення претендують:

  • "Долина Фурмушика" - для вина, зробленого з винограду вирощеного в однойменному районі Одеської області
  • "Херсонський кавун"
  • "Придунайська Бессарабія" - для вина зробленого з певних сортів винограду на 85% з цього регіону
  • "Ялпуг" - для вина з околиць озера Ялпуг в Одеській області
  • "Мед Закарпаття / Закарпатський мед" - для трьох видів меду (весняного, літнього та осіннього) з цього регіону
  • "М'ясо баранини Фрумушика / Баранина Фрумушика" - для м'яса овець, які випасаються в Тартуринскому степу
  • "Закарпаття / Закарпатське вино" - для напою, зробленого в регіоні
  • "Аша-Абаг" - для вина з винограду на 85% вирощеного в околицях Шабо.

В ЄС продукти з підтвердженим географічним походженням вважаються національним надбанням.

Після затвердження специфікацій продуктів в Україні їх повинні будуть зареєструвати на національному рівні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Росії заборонили іноземним виробникам ігристого вина використовувати термін "шампанське" - навіть тим, які виробляються в знаменитому виноробному регіоні Франції, звідки ця назва походить.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по темі:

ЕС, Вино, Одеса, Закарпаття, Україна, Продукти харчування, географічне зазначення, кавуни.
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