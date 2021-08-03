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Вівторок, 03.08.2021
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"Безоплатно та без жодних умов": Україна до Дня Незалежності отримає 2,7 млрд доларів від МВФ

"Безоплатно та без жодних умов": Україна до Дня Незалежності отримає 2,7 млрд доларів від МВФ
11:36 Сьогодні Телеграф

Міжнародний валютний фонд 23 серпня надасть Україні транш у понад 2,7 млрд доларів. Президент Володимир Зеленський розповів, на що підуть ці кошти.

Про це у вівторок, 3 серпня, повідомила прес-служба Офісу президента.

Зазначається, що транш Україна отримає "безоплатно та без жодних додаткових умов".

За словами президента України Володимира Зеленського, ці гроші підуть на подолання наслідків пандемії коронавірусу.

"Це стане гарним подарунком для нашої країни до 30-річчя незалежності. Ці кошти допоможуть подолати наслідки коронакризи та стимулювати нашу економіку. Я вдячний МВФ та особисто Крісталіні Георгієвій за це рішення", - заявив Зеленський.

Також Зеленський додав, що Україна продовжує виконання реформ та структурних маяків для отримання нового траншу від МВФ у межах поточної програми stand-by.

"Ми працюємо над завершенням першого перегляду чинної програми Міжнародного валютного фонду та очікуємо місію МВФ у вересні", - нагадав Зеленский.

Варто зазначити, що 18-місячна програма stand-by для України передбачається на суму близько $ 5 млрд.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Україна все ще сподівається на транш МВФ у розмірі 0,7 млрд доларів США у 2021 році.

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Анна Дворовенко
Автор: Анна Дворовенко
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Транш, Україна, Володимир Зеленський, Міжнародний валютний фонд.
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