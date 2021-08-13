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Нові монети до Дня Незалежності та як їх виготовляють

Нові монети до Дня Незалежності та як їх виготовляють
03:48 Сьогодні Телеграф скріншот

Невід'ємною ознакою незалежної суверенної держави в нашому світі є право на випуск власної валюти. Не є винятком і Україна, яка незабаром відзначатиме 30-ту річницю своєї Незалежності.

Про те, як з'являться на світ українські монети, розповіли і показали на прикладі випуску пам'ятних монет з нагоди 30-ої річниці своєї Незалежності в сюжеті, опублікованому в YouTube-каналі інтернет-видання "Українська правда".

Всі українські монети народжуються у Банкнотно-монетному дворі НБУ – режимному об’єкті з обмеженим доступом. Все починається з конкурсу дизайну ескізів, які потім переносять на гіпс, силікон, пластик і метал, який і буде використаний для карбування монети.

Карбування здійснюється в спеціальних цехах. Потім монети ретельно оглядають на наявність дефектів, дефектні монети відправляються на утилізацію (переплавлюються на заготовки для нових монет). Святкові монети будуть зроблені з нейзильберу, срібла і золота.

Відомо, що ціни на срібні монеті будуть змінюватись разом з цінами на срібло на світовому ринку. В обіг нові монети увійдуть 17 серпня, найдорожча з них номіналом в 250 гривень коштує близько 140 тис. грн.

Раніше "Телеграф" розповідав про нову монету до 30-річчя незалежності України.

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Дмитро Іщенко
Автор: Дмитро Іщенко Редактор стрічки новин
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НБУ, Процес, Монетний двір, карбування.
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