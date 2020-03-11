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IT-індустрія: в український IT-сектор інвестували рекордні $544 мільйони

IT-індустрія: в український IT-сектор інвестували рекордні $544 мільйони
00:00 Ср, 11 Березень 2020 Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини Бізнесу:77% інвестицій отримали три українські IT-компанії: Grammarly, GitLab, People.ai.

Інвестори вклали в український IT-сектор економіки рекордні 544 мільйони доларів за підсумками минулого року, що на 199 мільйонів доларів більше показника 2018, повідомив у своєму звіті український інвестиційний фонд AVentures Capital.

Одержувачами 77% інвестованих коштів стали 3 компанії: Grammarly (онлайн-сервіс на основі штучного інтелекту, який допомагає писати тексти англійською мовою), GitLab (компанія, що надає систему управління простором для розміщення різного роду даних) і People.ai (платформа на основі штучного інтелекту для управління відділом продажів).

Згідно зі звітом, головними інвесторами в українську IT-галузь за підсумками 2019 року стали міжнародні інвестиційні фонди: Goldman Sachs, Soros Fund Management, Almaz Capital та інші.

ІТ-індустрія в Україні - одна з найбільш прогресивних галузей

У порівнянні з 2018 роком скоротилася кількість угод на ранніх етапах інвестування в стартапи – з 49 у 2018 році до 46 у 2019 році.

Як повідомлялося, наприкінці лютого уряд ввів квоти на імміграцію 5000 іноземних фахівців для працевлаштування в українських ІТ-компаніях, які, за оцінкою Кабміну, мають залучити більше іноземних спеціалістів в Україну.

У січні народні депутати з фракцій "Слуга народу" і "Голос" розробили й зареєстрували у Верховній Раді законопроект "Маски-шоу стоп-3", спрямований на захист підприємств IT-галузі від можливого незаконного тиску з боку силових структур.

Довідка. AVentures Capital - український інвестиційний фонд, який вкладає гроші в IT-стартапи, а також надає їм консультації.

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IT-индустрия, IT, IT-технології, Інвестори, Інвестиції.
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