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Рубль падає слідом за ціною на нафту

Рубль падає слідом за ціною на нафту
15:33 Ср, 11 Березень 2020 Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини Бізнесу:Банк Росії відчутно знизив офіційні курси долара і євро.

Офіційний курс долара США, встановлений ЦБ РФ з 12 березня, знижений майже на 55 копійок до 71,4720 рубля. При цьому єдина європейська валюта втратила майже 84 копійки, і з завтрашнього дня її курс становитиме 81,0207 рубля.

Нагадаємо, що на старті сьогоднішніх торгів на Московській біржі російська гривня продовжувала слабшати до долара США і євро, але не так сильно, як вчора, пише Росбалт.

До теперішнього часу динаміка не зазнала змін, проте темпи здешевлення рубля сповільнилися. Зокрема, станом на полудень курс американської валюти розрахунками "на завтра" зріс на 13 копійок до попереднього закриття до 71,5325 рубля. Курс єдиної європейської валюти до цього часу піднявся на 34 копійки до 80,84 рубля, свідчать дані біржі.

В США заявли про припинення продаж нафти зі стратегічного резерву

Нагадаємо, 9 березня 2020 року на фінансових та нафтовому ринках стався "чорний понеділок". Травневі ф'ючерси на північноморську нафтову суміш Brent впали в ніч на 9 березня одразу на 31% — з п'ятничних $45 до $31. Різке падіння сталося через те, що країни альянсу ОПЕК+ не змогли 6 березня домовитися ні про додаткове скорочення нафтовидобутку, ні про продовження угоди на триваліший період (після 31 березня). До того ж Саудівська Аравія оголосила про намір збільшити видобуток і знизити ціни на нафту.

На цьому тлі на міжнародному валютному ринку почалася паніка — курс російської нацвалюти протягом дня обвалився до 86 рублів за євро і до 75 за долар США. До вечора понеділка втрати вдалося частково відіграти. За підсумками торгів 10 березня долар і євро подорожчали лише на 5-5,5%, так що не сталося і повторення "чорного вівторка" 2014 року, коли курси валют на біржі за день підскочили на 38-48%, а курс євро досягав 100 рублів.

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США, Валюта, Курс, Рубль, NAFTA.
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