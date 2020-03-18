НБУ повідомив про новий курс валют: долар по 29, євро - 32

Новини Бізнесу:Національний банк україни повідомляє, що гривня впала через підвищений попит на валюту, що зумовлено психологічним фактором у населення.

Національний банк України на четвер, 19 березня, встановив офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,27 грн/дол., тобто гривня після падіння до долара у вівторок на 54 копійки впала ще на 21 копійку.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на четвер встановлений на рівні 29,79 грн/євро, що на 9 копійок нижче за попередній показник.

Вартість долара США в обмінних пунктах Києва на ранок середи зросла до 28,50 грн за долар, вартість євро - до 31,50 грн.

На міжбанківському валютному ринку котирування гривні до долара США до 15-00 становили 27,31/27,34 грн/дол., до євро – 29,86/29,88 грн/євро.

Українські компанії та громадяни за п'ять робочих днів у березні купили 2,1 млрд дол., при цьому близько 1,7 млрд дол. було викуплено бізнесом для оплати за контрактами та платежів за боргами, а 300 млн дол. купило населення.

За оцінками регулятора, підвищений попит на валюту зумовлений психологічним чинником – погіршенням настроїв учасників ринку через поширення у світі коронавірусу.

У НБУ заявили, що не будуть вводити обмеження на валютному ринку України та продовжать згладжувати надмірні коливання за допомогою продажу валюти з резервів. Минулого тижня регулятор витратив на підтримку гривні 981,6 млн дол., за два дні на поточному тижні – 538 млн дол.

Міжнародні резерви України на початок березня становили 26,6 млрд дол., що на 5% вище показника на початок року. У 2019 році Нацбанк поповнив резерви за допомогою покупки валюти на міжбанківському валютному ринку на 7,9 млрд дол.