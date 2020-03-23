Гривня вперше зміцнилась за останній час

Новини Бізнесу:Перше зміцнення гривні за тривалий час падіння.

Національний банк України на понеділок, 23 березня 2020 року, зміцнив офіційний курс гривні на 6 копійок - до 27,7386 грн за долар проти 27,8025 грн за долар у п’ятницю.

Такі дані наведено на сайті НБУ.

Курси валют на 23 березня:

USD — 27,7386 грн за 1 долар;

EUR — 29,6359 грн за 1 євро;

PLN — 6,5531 грн за 1 польський злотий;

RUB — 3,4925 грн за 10 російских рублів;

BYN — 10,816 грн за 1 білоруський рубль;

TRY — 4,2457 грн за 1 турецьку ліру;

MDL — 1,5514 грн за 1 молдовский лей.

GBP — 32,6497 грн за 1 фунт стерлінгів;

CHF — 28,1353 грн 1 швейцарский франк;

CNY — 3,9113 грн за 1 китайский юань.

Офіційний курс гривні до долара США встановлено на рівні 27,7386 грн за долар проти 27,8025 грн за долар у п’ятницю, курс гривні до євро встановлено на рівні 29,6359 грн за євро проти 30,0934 грн за євро 20 березня.