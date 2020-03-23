Гривня вперше зміцнилась за останній час

Національний банк України на понеділок, 23 березня 2020 року, зміцнив офіційний курс гривні на 6 копійок - до 27,7386 грн за долар проти 27,8025 грн за долар у п’ятницю.
Такі дані наведено на сайті НБУ.
Курси валют на 23 березня:
USD — 27,7386 грн за 1 долар;
EUR — 29,6359 грн за 1 євро;
PLN — 6,5531 грн за 1 польський злотий;
RUB — 3,4925 грн за 10 російских рублів;
BYN — 10,816 грн за 1 білоруський рубль;
TRY — 4,2457 грн за 1 турецьку ліру;
MDL — 1,5514 грн за 1 молдовский лей.
GBP — 32,6497 грн за 1 фунт стерлінгів;
CHF — 28,1353 грн 1 швейцарский франк;
CNY — 3,9113 грн за 1 китайский юань.
Офіційний курс гривні до долара США встановлено на рівні 27,7386 грн за долар проти 27,8025 грн за долар у п’ятницю, курс гривні до євро встановлено на рівні 29,6359 грн за євро проти 30,0934 грн за євро 20 березня.