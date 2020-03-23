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Українцям проіндексують пенсії з травня

Українцям проіндексують пенсії з травня
11:50 Пн, 23 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новини Бізнесу:В Україні з травня трудові пенсії проіндексують на 11%.

Із травня поточного року відбудеться індексація трудових пенсій на 11%, а пенсіонери, яким виповнилося 80 і більше років, отримають щомісячну надбавку до пенсії 500 гривень.

Про це сказала міністр соціальної політики Марина Лазебна під час онлайн брифінгу в понеділок.

"Із травня ми проведемо індексацію трудових пенсій на 11%. Після індексації гарантоване підвищення отримають 7 мільйонів пенсіонерів. Також з травня ми встановлюємо доплату до пенсії півтора мільйонам пенсіонерів, яким виповнилося 80 і більше років. Це буде щомісячна надбавка до пенсії у розмірі 500 гривень", - сказала Лазебна.

Міністр розповіла, що з квітня буде здійснено одноразову виплату по 1 тисячі гривень пенсіонерам, у яких пенсія не досягає 5 тисяч гривень.

"Таких пенсіонерів у нас більше 10 мільйонів. Таку ж саму виплату отримають більше 400 тисяч одержувачів соціальної допомоги, які отримують цю допомогу замість пенсії. Це люди, які мають інвалідність з дитинства, це діти з інвалідністю і це отримувачі соціальних пенсій", - додала міністр.

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Лазебна наголосила, що "і тисячу гривень, і індексацію пенсій Пенсійний фонд проводить автоматично, тому нікуди і нікому не потрібно звертатися".

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Все по темі:

Бюджет, ПФУ, Индексация, Пенсійний фонд, Пенсії, Марина Лазебна.
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