Симптоми коронавірусу, розписані по днях

Новини шоу бізнесу:Симптоми по днях, які були опубліковані в дослідженні китайських медиків, допоможуть показати, як протікає захворювання.

Китайські медики опублікували дослідження про коронавіруси Covid-19, в якому перераховуються симптоми в залежності від дня хвороби. За основу досліджень були взяті історії хвороб пацієнтів двох лікарень Ухань (Китай), які надійшли після 29 грудня і виписалися або померли до 31 січня.

Відзначається, що симптоми коронавируса Covid-19 часто схожі з грипом чи ГРВІ.

ДЕНЬ 1-4

Основним симптомом є підвищена температура. У декого може з'явитися біль в м'язах, сухий кашель, нудота і діарея. Початок хвороби також може протікати в м'якій формі, через що людина може вирішити, що це щось несерйозне.

ДЕНЬ 5-6

Утруднюється дихання. Особливо це стосується людей похилого віку, у яких є проблеми зі здоров'ям.

ДЕНЬ 7

Істотне посилення проблем із диханням. Однак у багатьох заражених в цей період симптоми можуть послабнути.

ДЕНЬ 8-9

У пацієнтів, які важко переносять інфекцію (близько 15% від числа всіх захворілих), розвивалися ознаки гострого респіраторного дистрес-синдрому: леені вже не могли належним чином забезпечувати киснем життєво важливі органи.

ДЕНЬ 10-11

Пацієнти, які важко переносять інфекцію, надходять до реанімації. До решти симптомів додається біль в животі.

ДЕНЬ 12

Пацієнти йдуть на поправку, температура знижується.

ДЕНЬ 17

Тих, хто одужує, виписують.

Медики підкреслюють, що кашель є другорядним симптомом, тому що після виписки з лікарні багато з тих, хто вилікувався, продовжували кашляти.

Задишка проходить через 13 днів. У цілому період одужання займає близько 22 днів, але деякі пацієнти вмирали на 18 день.

У разі виникнення респіраторних захворювань одразу звертайтесь до сімейного лікаря для визначення точного діагнозу.

Як захиститися від коронавірусу

Нагадаємо, літак з Китаю привіз 250 тисяч швидких тестів та інше обладнання.