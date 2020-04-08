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Нацбанк перегляне інформацію з приводу інфляції в Україні

Нацбанк перегляне інформацію з приводу інфляції в Україні
18:52 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: unsplash

Новини Бізнесу:Регулятор перегляне свій прогноз щодо економіки України на поточний рік.

Національний банк України перегляне свій прогноз щодо інфляції поточного року, але не очікує показника вище 10%.

Про це повідомляється на сторінці регулятора у соцмережі Facebook з посиланням на підсумки наради правління НБУ з членами Спілки українських підприємців (СУП).

"Зараз ми переглядаємо наш макроекономічний прогноз, зокрема, і прогноз по інфляції. За нашими оцінками, темпи зростання споживчих цін цього року будуть залишатися в однозначному коридорі", - наголошується в повідомленні.

За попередніми оцінками НБУ, інфляція в березні в річному вимірі залишалася на низькому рівні, і після стрибка цін на ряд товарів в умовах ажіотажу навколо епідемії та перших днів карантинних заходів це зростання сповільнилося.

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Споживча інфляція в Україні в лютому 2020 року в річному вираженні - в порівнянні з лютим 2019 року становила 2,4%, сповільнившись з 3,2% у січні. Національний банк України в січні знизив прогноз зростання споживчих цін в Україні у 2020 році до 4,8% з 5%, прогнозованих раніше.

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Инфляция, Нацбанк, Экономика, Финансі.
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