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Мінрегіони створило "Абетка споживача" про комуналку

Мінрегіони створило "Абетка споживача" про комуналку
18:49 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини Бізнесу:Міністерство розвитку громад і територій розробило універсальний довідник для споживачів житлово-комунальних послуг "Абетка споживача".

Він роз’яснює основні терміни та норми законодавства у сфері ЖКГ.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

"Універсальний довідник для споживачів житлово-комунальних послуг у Міністерстві розробили в рамках реалізації комунікаційної стратегії з роз’яснення реформи житлово-комунального господарства України. "Абетка споживача" роз’яснює основні терміни та норми законодавства у сфері ЖКГ", - йдеться у повідомленні.

Посібник містить інформацію про вибір моделі договірних відносин між виконавцями та споживачами послуг, форми управління багатоквартирним будинком, особливості функціонування ОСББ, захист прав споживачів тощо.

"Інформація буде корисною тим, хто цікавиться, як обрати енергоаудитора, яка інформація має бути в рахунку на оплату комунальної послуги, як укласти договори з виконавцями послуг чи оформити претензії за неякісне надання комунальних послуг", - зазначили у Мінрегіоні.

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Як повідомлялося, у 2019 році у Міністерстві розвитку громад та територій розробили комунікаційну стратегію з роз’яснення реформи житлово-комунального господарства України та план заходів з її реалізації. Основними інструментами реалізації стратегії є проведення інформаційних кампаній за напрямами реформи: "Я – відповідальний власник", "Я – розумний споживач" та "Я – ощадливий господар".

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Все по темі:

ЖКГ, ОСББ, Абетка споживача, Міністерство розвитку громад і територій, Довідник.
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