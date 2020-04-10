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П'ятниця, 10.04.2020
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5,2 тис. протоколів адмінпорушень карантину складено в Україні

5,2 тис. протоколів адмінпорушень карантину складено в Україні
18:38 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини України:В Україні, станом на 8 квітня, виявлено 5273 адміністративних порушень карантину.

Про це у відповідь на запит УНН повідомили в департаменті інформаційно-аналітичної підтримки Національної поліції України.

“Відомості про виявлені адміністративні правопорушення, адміністративні матеріали за якими складені за статтею 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення, осіб, які їх вні правопорушення - 5195”, - йдеться у повідомленні.учинили станом на 8 квітня 2020 року. Виявлено адміністративних правопорушень - 5273. Встановлено осіб, які вчинили адміністративні правопорушення - 5195”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з 6 квітня в Україні посилені обмежувальні заходи для запобігання розповсюдженню коронавірусу. За дотриманням правил карантину стежить Національна поліція і Національна гвардія.

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За порушення карантину передбачений штраф від 17 тис. гривень до 34 тис. гривень, а в разі порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням може наступити кримінальна відповідальність. У постанові уряду сказано, що громадяни, які двічі порушили умови самоізоляції, підлягають примусовій госпіталізації.

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Штраф, Карантин, Суспільство, Адміністративні порушення, Протоколи.
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