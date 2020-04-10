Великодній кошик 2020: експерти порахували у скільки обійдеться він українцям

Новини України:Цього року вартість великоднього кошика - за середніми цінами по Україні станом на березень - становитиме близько 620 грн.

За розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, цього року традиційні паска, яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, м’який і твердий сири, хрін та сіль обійдуться українцям на 88 грн - тобто на 16,5% - дорожче, ніж торік, коли мінімальний набір продуктів коштував 532 грн. Про це поінформував директор Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки”, академік НААН Юрій Лупенко, передає УНН із посиланням на пресслужбу наукового центру.

За словами Лупенка, вартість основної складової великоднього кошика – паски домашньої випічки – складе близько 96 грн за 1 кг. У магазинах і супермаркетах готова паска обійдеться дорожче, адже її ціна залежить від складових та оздоблення випічки.

Зростання вартості паски зумовлене кількома чинниками. З одного боку, це подорожчання молока, вершкового масла, борошна та цукру, з іншого – збільшення вартості енергоресурсів для хлібопекарських підприємств, а також ситуативний сплеск цін на продукти на хвилі паніки через запровадження карантину у зв’язку з епідемією коронавірусу COVID-19, пояснив Лупенко.

Найдорожчими складовими святкового кошика цього року традиційно будуть м’ясні продукти: домашня ковбаса (0,5 кг) – 118 грн (190-250 грн за 1 кг) та буженина (0,5 кг) – 110 грн з розрахунку 195-230 грн за 1 кг. Порівняно з 2019 роком вартість буженини збільшилася в середньому по Україні майже на 12,2 %, а домашньої ковбаси – на 13,5 %.

Сало (0,5 кг) обійдеться в 48 грн з розрахунку 80-125 грн за 1 кг.

Серед молочних продуктів найбільше доведеться заплатити за твердий сир (0,5 кг) – 75 грн (138-190 грн за 1 кг) та вершкове масло (0,5 кг) – 85 грн (160-210 грн за 1 кг). М’який сир (0,5 кг) обійдеться приблизно у 55 грн (70-115 грн за 1 кг).

Найдешевшими складовими будуть яйця (10 шт.) – 20 грн. (19-25 грн за десяток залежно від категорії) та хрін (250 г) – 12 грн, ціна на який лишилася на рівні минулого року – 9-14 грн.

У разі наповнення великоднього кошика іншими, неосновними складовими: помідори, огірки, яблука, червоне вино, – його вартість зросте до 801 грн. Це на 90 грн або на 12,7% більше вартості кошику такого ж складу у 2019 році, зауважив Юрій Лупенко.

Таке зростання зумовлене ціновою ситуацією на ринках сезонних плодів, зокрема яблук та збільшення ціни на плодові вина, пояснив експерт.

Ціна яблук порівняно з 2019 роком зросла на 75 % і становить (0,5 кг) 7 грн (12-20 грн за кг). Середня ціна по Україні на овочі лишилася на рівні минулого року: томати тепличні (0,5 кг) – 25 грн (47-55 грн за 1 кг), на огірки (0,5 кг) – 29 грн (56-63 грн).

За пляшку церковного вина "Кагор", в середньому, доведеться заплатити 120 грн (80-135 грн за пляшку).

В умовах невисокої купівельної спроможності населення, яка знаходиться під додатковим негативним впливом від запровадження у державі карантинних заходів, пов’язаних із коронавірусом COVID-19, українці змушені будуть заощаджувати на дорогій частині великоднього кошику. Це стосується, зокрема, домашньої ковбаси, буженини, твердого сиру. Заощадження можуть проявитися у використанні більш дешевої продукції або у зменшенні кількості продукту у кошику, підсумував Юрій Лупенко.