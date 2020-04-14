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У МОЗ розповіли, як розподілять 65 млрд гривень для боротьби з COVID-19

У МОЗ розповіли, як розподілять 65 млрд гривень для боротьби з COVID-19
10:47 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter

Новини Бізнесу:За інформацією Мінфіну, в ухваленому Державному бюджеті України на 2020 рік передбачено 15,8 млрд грн на доплати до заробітних плат медичним працівникам.

Вчора ВРУ затвердила 64,7 млрд грн у Держбюджеті на Фонд боротьби з коронавірусом. Ці гроші підуть на виплату надбавок лікарям, закупівлю медобладнання та збільшення резервного фонду Держбюджету. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"Вчора ВРУ були внесені зміни до Держбюджету. Було створено Фонд боротьби з коронавірусом у розмірі 64,7 млрд грн, куди підуть кошти цього фонду?", - зазначив Степанов.

Так, за його словами, кошти будуть використані наступним чином:

▪️ додаткові виплати медичним працівникам, підвищення заробітної плати до 300%;
▪️ придбання медобладнання, ШВЛ, засобів індивідуального захисту, ліків, які використовуються у процесі лікування хворих на COVID-19;
▪️ виплата громадянам України, які втратили роботу через коронакризу;
▪️ надання одноразової допомоги членам сімей медпрацівників, які загинули від COVID-19;

В Україні зафіксовано 3372 випадки коронавірусної хвороби COVID-19

▪️ поповнення резервного фонду Держбюджету, який пропонується збільшити на 3 млрд грн. Частина цих коштів піде на фінансування витрат місцевих бюджетів на обсервацію людей, які приїжджають з-за кордону.

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Все по темі:

МОЗ, Карантин, Фонд, Гроші, Боротьба, Степанов, Covid-19, Розподілення.
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