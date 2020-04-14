В Україні зафіксовано 3372 випадки коронавірусної хвороби COVID-19

Новини України:Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 14 квітня в Україні 3372 лабораторно підтверджені випадків COVID-19, з них 98 летальних, 119 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 270 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 200 випадків;

Волинська область - 80 випадків;

Дніпропетровська область - 71 випадок;

Донецька область - 12 випадків;

Житомирська область - 112 випадків;

Закарпатська область - 99 випадків;

Запорізька область - 89 випадків;

Івано-Франківська область - 332 випадки;

Кіровоградська область - 144 випадки;

м. Київ - 551 випадок;



Київська область - 224 випадки;

Львівська область - 136 випадків;

Луганська область - 3 випадки;

Миколаївська область - 5 випадків;

Одеська область - 69 випадків;

Полтавська область - 26 випадків;

Рівненська область - 134 випадки;

Сумська область - 74 випадки;

Тернопільська область - 280 випадків;

Харківська область - 14 випадків;

Херсонська область - 34 випадки;

Хмельницька область - 22 випадки;

Чернівецька область - 546 випадків;

Черкаська область - 105 випадків;

Чернігівська область - 10 випадків.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 14 квітня 2020 року до Центру надійшло 838 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 11974 повідомлення про підозру на COVID-19.