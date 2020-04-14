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Вівторок, 14.04.2020
В Україні зафіксовано 3372 випадки коронавірусної хвороби COVID-19
В Україні зафіксовано 3372 випадки коронавірусної хвороби COVID-19
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В Україні зафіксовано 3372 випадки коронавірусної хвороби COVID-19

В Україні зафіксовано 3372 випадки коронавірусної хвороби COVID-19
10:00 Сьогодні Телеграф Telegram-канал МОЗ Фото: Twitter

Новини України:Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 14 квітня в Україні 3372 лабораторно підтверджені випадків COVID-19, з них 98 летальних, 119 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 270 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 200 випадків;
Волинська область - 80 випадків;
Дніпропетровська область - 71 випадок;
Донецька область - 12 випадків;
Житомирська область - 112 випадків;
Закарпатська область - 99 випадків;
Запорізька область - 89 випадків;
Івано-Франківська область - 332 випадки;
Кіровоградська область - 144 випадки;
м. Київ - 551 випадок;


Київська область - 224 випадки;
Львівська область - 136 випадків;
Луганська область - 3 випадки;
Миколаївська область - 5 випадків;
Одеська область - 69 випадків;
Полтавська область - 26 випадків;
Рівненська область - 134 випадки;
Сумська область - 74 випадки;
Тернопільська область - 280 випадків;
Харківська область - 14 випадків;
Херсонська область - 34 випадки;
Хмельницька область - 22 випадки;
Чернівецька область - 546 випадків;
Черкаська область - 105 випадків;
Чернігівська область - 10 випадків.

Суттєве похолодання і дощі: актуальний прогноз погоди на 14 квітня

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 14 квітня 2020 року до Центру надійшло 838 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 11974 повідомлення про підозру на COVID-19.

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Все по темі:

МОЗ, Статистика, Суспільство, Регіони, Covid-19, Інфіковані, Коронавірусна хвороба.
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