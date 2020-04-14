Суттєве похолодання і дощі: актуальний прогноз погоди на 14 квітня

Новини України:За даними дослідження, весна буде теплішою через зміни клімату.

В Україні у вівторок, 14 квітня, очікуються дощі, стане холодніше, удень повітря місцями прогріється до 18 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

За даними синоптиків, 14 квітня у західних, північних та Вінницькій областях дощ і мокрий сніг, температура вночі 1-6° тепла, вдень 4-9° тепла; у Карпатах значний сніг, температура протягом доби 0-5° морозу.

На решті території вночі без опадів, вдень дощ, температура вночі 3-8° тепла, у східних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-5°; температура вдень 13-18° тепла.

На Київщині 14 квітня дощ та мокрий сніг; пориви північно-західного вітру 15-18 м/с. Температура вночі та вдень 3-6° тепла.