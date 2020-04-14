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Свято Марії Єгипетської 14 квітня: історія свята, традиції та життя преподобної

Свято Марії Єгипетської 14 квітня: історія свята, традиції та життя преподобної
08:36 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: УНІАН

Новини України:Преподобна Марія Єгипетська провела майже 50 років у пустелі в молитві і покаянні. Вона вважається помічницею у каятті гріхів.

Щороку 14 квітня православна церква вшановує пам’ять преподобної Марії Єгипетської. Свята з повним правом вважається помічницею у каятті гріхів, вона допомагає отриманню справжнього прощення у Господа.

Марія Єгипетська: шлях від гріховності до святості Преподобна Марія, прозвана Єгипетською, жила в Олександрії в V-VI ст. У 12 років вона пішла з дому батьків і почала вести порочне життя, всією своєю душею полюбивши одну із найсильніших людських пристрастей – розпусту.

Такий спосіб життя Марія вела 17 років, а шлях її каяття почався з її поїздки в Єрусалим.

Однак не для паломництва вона попливла на Святу Землю, а заради інтересу і нових відчуттів. В Єрусалимі Марія, разом з іншими паломниками, вирішила заради цікавості піти до церкви, але не змогла – якась невидима сила не пустила її всередину. Усвідомивши, що в храм її не пускають гріхи, Марія розплакалася.

Побачивши ікону Божої Матері Марія стала просити не відкидати її, після чого відчула певне полегшення і змогла увійти до церкви. Перед іконою Богородиці Марія попросила настановити її на шлях порятунку.

Тоді вона почула голос: "Іди за Йордан, і там знайдеш спокій для душі твоєї!". З храму вона вийшла зовсім іншою людиною. Послухавшись голосу, Марія попрямувала до річки Йордан, переправилася на інший її бік та оселилася у пустелі.

Майже 50 років Марія провела в Йорданській пустелі у повній самоті, пості і молитві.

Незадовго до смерті там її зустрів святий Зосима. Йому преподобна розповіла про своє життя. Так з великої грішниці преподобна Марія стала великою святою й залишила яскравий приклад покаяння.

Традиції та прикмети дня 14 квітня у народі називають "Марія – пусті щі", адже раніше до цього дня у селян закінчувалися запаси продуктів. Не було навіть кислої капусти, тому капусняк варили рідкий. У нього зазвичай клали кропиву і щавель, які саме починали зеленіти. Вважалося, що день Марії Єгипетської потрібно проводити в обмеженні в їжі. З поваги до великої подвижниці Христової цього дня не слід їсти нічого, крім порожніх щів.

Спостерігали на свято Марії Єгипетської за погодою, намагаючись правильно визначити початок посівної та обсяги врожаю: якщо розливалося багато води – то луки будуть зеленими і буйними; якщо вночі небо було ясним, чистим і зоряним, то очікувався хороший і щедрий урожай, а нічне небо, затягнуте хмарами, віщувало теплу погоду на наступний день; якщо домашні тварини виявляли тривогу і страх – означало погіршення погоди.

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Коли та як молитися Марії Єгипетській Преподобна Марія Єгипетська, як грішниця, що покаятися, допомагає й іншим отримати справжнє прощення. Перед іконою святої моляться про вибір правильного шляху в житті, позбавлення від поганих пристрастей і згубних звичок.

Жінки просять Марію Єгипетську про дарування християнської мудрості, захист від гріха перелюбу та про благословення вірності і цнотливості. Преподобна вважається покровителькою жінок, які каються.

Молитва "О, велика Христова угодниця, преподобна мати Маріє! Почуй нас грішних (імена), визволи нас, преподобна Мати, від пристpaстей, що воюють на душі нашій, від усякої печалі і находящої напасті, від раптової смepті і від всякого зла. В годину ж розлучення душі і тіла віджени, свята угодниця, усяку лукаву думку і лукавих біcів, та нехай прийме дyші наші з миром в місце світле Христос, Господь Бог наш, який є порятунком душ наших. Йому ж належить всяка слава, честь і поклоніння з Отцем і Святим духом, на віки віків. Амінь".

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Традиция, Церква, Свято, Свята, Україна, Суспільство, Марія Єгипетська, Преподобна, Історія життя.
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