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Страсний тиждень 2020: Великий вівторок

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Страсний тиждень 2020: Великий вівторок
08:23 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter

Новини України:Триває Страсна Седмиця, і нині – її другий день, Великий Вівторок. Кожен день на цьому тижні має назву Великого.

Великий вівторок перед Великоднем символізує час, коли Ісус Христос навчав своїх учнів у храмі на горі.

Саме у Великий вівторок Христос пророкує зруйнування Єрусалима і змальовує Страшний Суд, головним критерієм на якому будуть справи нашої любові до ближнього, у відношенні до якого ми проявлятимемо наше справжнє ставлення до Христа: "Так, як зробили одному з малих цих, Мені зробили".

Великий вівторок: що потрібно робити

За існуючими традиціями, у Великий вівторок закінчують всі дрібні домашні справи. Особливу увагу слід приділити наряду, який людина вибрала для святкування Пасхи – його слід остаточно довести до ладу і відкласти до свята.

Цей день варто провести у суворій стриманості – як в їжі, так і в поведінці. Страсний тиждень покликаний нагадати про останні дні життя Ісуса на землі аж до чудесного воскресіння. Тому віруючим так важливо щодня приділяти увагу молитвам.

Великий вівторок: що не можна робити Під забороною в цей день – веселощі, танці, свята і спів. Слід провести цей день тихо і за роботою. У першій половині дня варто завершити всі справи, а ввечері – не брати у руки гострі предмети – нічниці, голки та інше.

У Великий вівторок у церквах згадують викриття Ісусом фарисеїв і книжників, а також притчі, сказані ним у Єрусалимському храмі: про данину кесареву і про воскресіння мертвих, про Страшний суд і кінець світу, про десять дів і таланти. Відповідно дозволено в міру повчати інших.

Меню, як і в попередній день - сирі фрукти і овочі, мед, горіхи та хліб. Їх бажано їсти також тільки ввечері.

Цього дня прийнято закінчувати шиття, прання і прасування одягу.

До того ж вже можна потихеньку продумувати святковий стіл, вибирати скатертину, якою його накриють, і рушник, з яким підуть на Великодню службу.

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В цілому Великий вівторок потрібно присвятити добрим справам — допомагати нужденним, надавати допомогу близьким. Не можна відмовляти в допомозі в цей день будь-кому — це вважається великим гріхом. Також в цей день не можна думати про погане, лихословити і бажати зла — все це може обернутися великими невдачами в майбутньому. Що стосується Великого посту, то у вівторок, як і в понеділок, дозволені тільки сирі фрукти і овочі, мед, горіхи і хліб.

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История, Великдень, Прикмети, Події, Що не можна робити, Страсний тиждень, Що можна робити, Великий вівторок, Христове Воскресіння.
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