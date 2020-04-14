14 квітня 2020 - прикмети, цей день в історії, церковний календар

Новини України:14 квітня – 104-й день року за Григоріанським календарем, до кінця року залишається 261 день.

У цей день світ відзначає Міжнародний день раптового сміху.

У Японії святкують Фестиваль весни, або Такаяма Мацурі, у Південній Кореї - Чорний день, в Анголі - День молоді, у США - День колишніх подружжя, День горіха "пекан", День доброти до юристів і День дитячої алопеції, в Індії - Початок Нового сонячного року, у Грузії - День рідної мови.

Пам'ятні дати 14 квітня, річниці та події

У 1543 році завершилася іспанська експедиція Бартоломео Феррело, відкривши затоку Сан-Франциско.

В 1611 році принцом Федеріко Цезі вперше було використано слово "телескоп".

У 1828 році американський лексикограф Ноа Уебстер опублікував Американський словник англійської мови.

У 1865 році був смертельно поранений 16-й президент США Авраам Лінкольн у результаті замаху на його життя. На наступний день Він помер.

В 1871 році в Німеччині був заснований парламент - рейхстаг.

У 1894 році відбулася перша публічна демонстрація кінопроектора Едісона.

У 1909 році була створена англо-перська нафтова компанія, нині - "British Petroleum".

У 1912 році британський трансатлантичний пароплав "Титанік" зіткнувся в північній Атлантиці з айсбергом. Це був його перший рейс. На момент введення в експлуатацію був найбільшим судном у світі. Разломившись на дві частини, "Титанік" затонув, забравши життя 1496 осіб. 712 врятувалися, бо їх підібрав пароплав "Карпатія". Уламки "Титаніка" спочивають на глибині 3750 м. Вперше їх виявила експедиція Роберта Балларда в 1985 році. Наступні експедиції підняли з дна тисячі артефактів. Носова і кормова частини глибоко пішли в донний мул і знаходяться в жалюгідному стані, підйом їх на поверхню в цілості не є можливим.

В 1927 році в шведському Гетеборзі зійшов з конвеєра перший автомобіль "Вольво".

У 1929 році в Монте-Карло був проведений перший Гран-прі Монако.

У 1956 році Чарльз Гінсберг, Чарльз Андерсен і Рей Долбі продемонстрували свій винахід - перший відеомагнітофон.

У 1980 році була продана перша комерційна відеокасета в Англії - з концертом Гаррі Ньюмена. Ньюман вважається одним з піонерів комерційної електронної музики. Його називали "королем сінті-попа".

У 1983 році перший радіотелефон почав продаватися у Великобританії.

У 1991 році з амстердамського Музею Ван Гога було викрадено 20 картин на 500 млн доларів. Через 35 хвилин всі вкрадені картини були знайдені в покинутій машині. Але три картини - "Пшеничне поле з воронами", "Натюрморт з Біблією" і "Натюрморт з фруктами" - були сильно порвані. Четверо чоловіків, у тому числі два музейних охоронця, були засуджені за крадіжку і отримали від шести до семи років тюремного ув'язнення. Це вважається найбільшою крадіжкою мистецтва в Нідерландах з часів Другої світової війни.

У 2010 році в Ісландії сталося виверження вулкана Ейяфьядлайекудль. Воно тривало кілька днів. Головним наслідком виверження став викид хмари вулканічного попелу, який порушив авіасполучення в Північній Європі.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 14 квітня вшановує пам'ять святої Марії Єгипетської. 50 років вона провела в пустелі. Всі ці роки присвятила посту і молитов, а також викорінила в собі всі гріховні бажання.

До Марії Єгипетської потрібно звертатися за захистом від пристріту, поганого слова і псування. Давайте милостиню в цей день нужденним людям. Чим більше дасте, тим більше добра отримаєте.

Що сьогодні не можна робити

Не можна нічого різати чи стригти. Рекомендується взагалі не брати ножа в руки. В цей день не можна щось планувати.

Прикмети на 14 квітня

Здавна існують погодні прикмети на цей день:

- і ясне небо зоряне - буде благодатне літо і хороший урожай;

- худоба дуже сильно кричить – чекай негоди;

- гроза – літо буде засушливим.

14 квітня іменини Іменини у Марії, Євфимія, Макарія, Івана та Сергія.



