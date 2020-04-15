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Яким особам доплатять грошову допомогу у розмірі 1 тис. гривень

Яким особам доплатять грошову допомогу у розмірі 1 тис. гривень
08:10 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: unsplash

Новини Бізнесу:Мінсоцполітики оприлюднило перелік осіб, яким передбачена одноразова грошова допомога в сумі 1 тис. гривень.

Зокрема, допомогу отримають пенсіонери, чия пенсія становить менш як 5 тис. грн.

Міністерство соціальної політики оприлюднило перелік категорій населення, яким передбачена одноразова грошова допомога в сумі 1 тис. грн згідно з постановою Кабінету міністрів України «Деякі питання підвищення пенсійних виплат та надання соціальної підтримки окремих категорій населення в 2020 році». Про це йдеться в повідомленні прес-служби міністерства.

У повідомленні наголошується, що одноразову допомогу отримають пенсіонери, розмір пенсії яких з урахуванням передбачених законодавством надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації пенсії, щомісячної компенсації в разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, не перевищує 5 тис. гривень за станом на 1 квітня 2020 року.

Також допомога належить особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, які отримують державну соціальну допомогу (крім осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю, які одночасно з цією допомогою отримують пенсію у зв'язку з втратою годувальника або державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника).

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Крім того, одноразова виплата передбачена для осіб, які не мають права на пенсію, та осіб з інвалідністю, які отримують соціальну допомогу від держави. Також одноразова виплата призначена непрацюючим особам, які досягли загального пенсійного віку, але не отримали права на пенсійну виплату, які отримують тимчасову допомогу від держави.

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Экономика, Гроші, Финансі, Пенсионері, Грошова допомога.
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