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Кличко: У Києві підтвердили 551 випадок коронавірусу

Кличко: У Києві підтвердили 551 випадок коронавірусу
14:51 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Серед киян, які захворіли: 26 жінок віком від 26-ти до 74-ох років та 24 чоловіки - від 21-го до 82-ох років.

У Києві вже 551 підтверджений випадок захворювання на COVID-19. Про це під час брифінгу сказав мер Києва Віталій Кличко.

"Кількість киян, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася за минулу добу ще на 56 людей. З них 5 медиків. За добу, що минула, у столиці, на жаль, ще один летальний випадок", - сказав Кличко.

Також захворіли шестеро дітей – троє дівчаток та троє хлопчиків віком від трьох до семи років.

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Він зазначив, що загалом у Києві вже 551 підтверджений випадок захворювання на COVID-19.

В Україні протягом доби коронавірус виявлено у 270 осіб, а загальна кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19 сягнула 3372-ох.

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Кличко, Смерть, Київ, Коронавірус, Covid-19.
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